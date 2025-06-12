Hindistan'da 242 Kişiyi Taşıyan Yolcu Uçağı Düştü

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Hindistan'ın Ahmedabad kentinde, Air India'ya ait yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Uçakta 242 kişi bulunuyordu ve havalimanı yakınlarındaki bir yerleşim alanına düştüğü bildirildi.

- Hindistan'da 242 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü

YENİ DELHİ - Hindistan'da 242 kişinin bulunduğu bir yolcu uçağı Ahmedabad kentinde kalkış sırasında havalimanı yakınlarında düştü.

Hindistan'da Air India'ya ait yolcu uçağı Ahmedabad kentindeki havalimanından kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düştü. Hindistan polisi, Londra kentine gitmek üzere 242 kişiyle kalkış yapan yolcu uçağının havalimanı yakınlarındaki yerleşim alanına düştüğünü açıkladı. Uçağın enkazının yandığı ifade edilirken bölgeden siyah dumanlar yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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