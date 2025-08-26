Hindistan'da 200 Milyon Yıllık Fosil Bulundu

Hindistan'ın Rajasthan eyaletindeki Jaisalmer kenti yakınlarındaki bir köyde geçen hafta bulunan fosil kalıntılarının bir fitozora (phytosaur) ait olduğu belirlendi.

NDTV'nin haberine göre, Jaisalmer kenti yakınlarındaki bir köyde geçen hafta birden fazla fosil kalıntısı tespit edildi.

Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki sürüngen fosili, Jaisalmer'e 45 kilometre uzaklıktaki Megha köyünde göl yakınlarında kazı yapan yerel halk tarafından bulundu.

Bölge yönetim ve arkeoloji departmanına bildirilen kalıntıların, bir jeolog ekibi tarafından, Jurassic çağına ait bir kısa bacakları, zırhlı pulları, geniş, ağır gövdesi, uzun kuyruğu ve uzun, dişlek burnuyla timsaha benzeyen fitozor fosili olarak tanımlandığı belirtildi.

Fosilin yaklaşık 200 milyon yıllık olduğu tespit edildi. Uzmanlar, fosilin yakınlarında bulunan fosilleşmiş yumurtanın da bu tarih öncesi sürüngene ait olduğunu tahmin ediyor.

Bihar-Madhya Pradesh sınırında 2023'te de bir tür fitozor fosili bulunmuştu, ancak bilim insanları geçen hafta ortaya çıkarılan fosilin Hindistan'da ilk kez kesin olarak tespit edilmiş ve iyi korunmuş örnek olduğunu belirtti.

Jaisalmer'deki fosil çalışmalarına öncülük eden jeolog Narayan Das Inakhiya, bölgenin yaklaşık 180 milyon yıl önce Jurassic çağında canlıların yoğun yaşadığı bir bölge olduğunu ifade etti.

Inakhiya, şunları kaydetti:

"Jaisalmer'in batı köşesinde yer alan Lathi Formasyonu yaklaşık 100 kilometre uzunluğunda ve 40 kilometre genişliğindedir. Buradaki kaya oluşumu tatlı su ve deniz yaşamına ve sucul bir ortama işaret ediyor. Bu nedenle son bulunan fosilin bir fitozor olarak tanımlanması şaşırtıcı değil, çünkü bu bölgede muhtemelen bir tarafta nehir, diğer tarafta deniz vardı."