Hindistan'da 2 Müslümanın ölümüne ilişkin soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı

Hindistan'ın Haryana eyaletine bağlı Bhiwani kentinde bir araç içerisinde yanmış cesetleri bulunan iki Müslümanın ölümüne ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

Hindistan'ın Haryana eyaletine bağlı Bhiwani kentinde bir araç içerisinde yanmış cesetleri bulunan iki Müslümanın ölümüne ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

NDTV televizyonunun haberine göre, Racastan Eyalet Polisi, yanmış bir arabada cesetleri bulunan Nasir ve Junaid'i kaçırma suçlamasıyla 5 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanların "(Hindu inancında kutsal kabul edilen) inekleri koruma adına fiziksel güç kullandığından" şüphelenildiği aktarıldı.

Polis, gözaltına alınanlardan birinin "inekleri koruma" adına azınlıklara saldırılar gerçekleştiren aşırı milliyetçi grup Bajrang Dal üyesi olduğunu bildirdi.

Öte yandan Racastan eyaleti Başbakanı Ashok Gehlot, Twitter'da yaptığı paylaşımda olayı kınadı ve polisin sıkı önlemler alması için yönlendirildiğini açıkladı.

AIMIM Başkanı Uveysi, ülkedeki tüm Müslümanların hedef alındığını söyledi

Tüm Hindistan Müslüman Meclisi Birliği (AIMIM) Başkanı ve Haydarabad Milletvekili Asaduddin Uveysi de ülkedeki tüm Müslümanların organize bir şekilde hedef alındığını söyledi.

Junaid ve Nasir'in organize bir çete tarafından öldürüldüğünü iddia eden Uveysi, bu çetelerin iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) tarafından desteklendiğini savundu.

Ailelerinin polise 15 Şubat'ta Racastan eyaletine bağlı Bharatpur bölgesinde kaçırıldıklarını bildirdikten sonra Haryana eyaletine bağlı Bhiwani kentinde bir araç içerisinde, Nasir ve Junaid'in yanmış cesetleri bulunmuştu.