Hindistan, Çin vatandaşlarının turist vizelerini askıya aldı - Haberler

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Hindistan, Çin vatandaşlarının turist vizelerini askıya aldı

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Hindistan, Çin vatandaşlarının turist vizelerini askıya aldı

Hindistan'ın, Çinli turistlerin vizelerini askıya aldığı bildirildi.

Hindistan'ın, Çinli turistlerin vizelerini askıya aldığı bildirildi.

NDTV'nin haberine göre, 2020'de, Kovid-19 önlemleri kapsamında, Çin'de okuyan binlerce Hint öğrencinin eğitim için Çin'e girmesinin engellemesine misilleme olarak Hindistan'dan bir adım geldi.

290 üyesi bulunan Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Hindistan'ın, Çin vatandaşlarına verdiği turist vizelerini askıya aldığını duyurdu.

IATA'nın yayımladığı genelgede, Çin vatandaşlarına verilen turist vizelerinin artık geçerli olmadığı ifade edildi.

Konuya ilişkin Hint yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

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