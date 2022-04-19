Hindistan, Çin ile çatışmaların yaşandığı Ladakh'a dünyanın en yüksek tünelini inşa edecek

Hindistan'ın 15 Haziran 2020'de Çin ile askeri çatışmaların yaşandığı Ladakh bölgesine erişimi kolaylaştırmak için dünyanın en yüksek tünelini inşa edeceği bildirildi.

Global Construction Review sitesinin haberine göre, Hindistan Sınır Yolları Organizasyonunun (BRO) direktörü Korgeneral Rajeev Chaudhary, söz konusu projeye dair basına bilgilendirmelerde bulundu.

Chaudhary, "Yojack" projesi olarak adlandırılan dünyanın en yüksek tünel çalışmasının temmuzda başlayacağını kaydetti.

Tünelin Hindistan'ın en kuzey eyaleti olan Himachal Pradesh'i Ladakh bölgesindeki Zanskar Vadisi'ne bağlayacağını vurgulayan Chaudhary, tünelin, yüksekliği 5 bin metrenin üzerinde olan Shinku La Geçidi güzergahını takip edeceğini belirtti.

Chaudhary, 2025'te tamamlanması öngörülen tünelin Zanskar Vadisi ve bölge ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını ifade etti.

Halihazırda, Himachal Pradesh'den Zanskar Vadisi'ne ulaşım için araçların 100 kilometre yol gitmesi gerekirken, tünelin bu yolu yaklaşık 4,5 kilometreye düşüreceğine işaret ediliyor.

Hindistan, "Yojack" projesine Agustos 2020'de onay verdi. Tünelin maliyetinin bir milyar doları bulabileceği kaydediliyor.

Sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi ise Aksay Çin Platoları'nı kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın, Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Hint ve Çin sınır birliklerinin çatışması gerilimi artırmıştı

Hindistan Ladakh bölgesindeki Galwan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Çatışmanın ardından iki ülke askeri birlikleri sınırda teyakkuz haline geçmiş, Hindistan bölgeye karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise obüsler ve tanklar konuşlandırmıştı. Yaşanan gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında sınırdaki gerilimi düşürmek amacıyla görüşmeler başlatılmıştı. Şubat 2021'den beri yapılan 15 tur görüşmede taraflar, Pangong Tso Lake Gogra ve Galvan vadilerinin güney ve kuzey bölgelerindeki askerleri çekme konusunda anlaşmıştı.

Kolordu komutanları düzeyinde yürütülen görüşmelerin 15. turu, 12 Mart'ta Moldo-Çuşul hudut noktasının Hindistan tarafında yapılmış, taraflar, görüşmede iki ülke arasındaki belirsiz sınır hattını tanımlayan Fiili Kontrol Hattı'nın (LAC) batı bölümünü oluşturan Ladakh'ın doğusundaki bölgede güvenliğin ve istikrarın sağlanması ve anlaşmazlığın çözümü için askeri ve diplomatik kanallardan diyaloğun sürdürülmesi konusunda anlaştıklarını bildirmişti.