Hindistan, Çin Dışişleri Bakanı'nın Cammu Keşmir konusundaki ifadelerine tepki gösterdi

Hindistan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda Cammu Keşmir'e dair ifadelerine tepki gösterdi.

Indiatoday'in haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, Vang'ın, Cammu Keşmir değerlendirmelerinin "gereksiz" olduğunu belirtti.

Bagchi, Cammu Keşmir'in Hindistan'ın iç meselesi olduğu ve Çin'in bununla ilgili söz söyleme hakkının bulunmadığını kaydetti.

Hindistan'ın iç meseleleri hakkında kamuya açık değerlendirmeleri tasvip etmediğini belirten Bagchi, "Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin, açılış töreninde yaptığı konuşmadaki Hindistan'a yapılan çağrıyı reddediyoruz. Cammu ve Keşmir ile ilgili meseleler tamamen Hindistan'ın iç işleridir. Çin dahil diğer ülkeler yorum yapma hakkına sahip değildir." ifadelerini kullandı.

Vang, İİT toplantısında, Cammu Keşmir konusunda birçok İslam ülkesinin çağrısını bir kez daha duyduklarını vurgulayarak Çin'in de aynı duyguları paylaştığını söylemişti.

İİT 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda kabul edilen İslamabad Deklarasyonu'nda, Cammu Keşmir halkıyla sarsılmaz dayanışma yinelenirken, Hindistan'ın yasa dışı şekilde Cammu Keşmir'de kitlesel insan hakları ihlalleri kınanmıştı.

Cammu Keşmir anlaşmazlığının BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak nihai çözümünün Güney Asya'da kalıcı barış için vazgeçilmez olduğu ilan edilen deklarasyonda, Yeni Delhi'ye 5 Ağustos 2019 tarihinden itibaren uygulamaya konulan tek taraflı ve hukuka aykırı tedbirlerin geri alınması çağrısı yapılmıştı.