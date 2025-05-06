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Hindistan, Cammu Keşmir Saldırısı Sonrasında Su Akışını Kesti

Hindistan, Cammu Keşmir Saldırısı Sonrasında Su Akışını Kesti
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Hindistan, Cammu Keşmir'deki terör saldırısının ardından İndus Suları Anlaşması'nı askıya alarak Chenab Nehri'nden Pakistan'a su akışını neredeyse tamamen durdurdu. Pakistan, durumun tarım için büyük sorun yaratacağını belirtti.

Hindistan'ın, Cammu Keşmir'deki saldırının ardından İndus Suları Anlaşması'nı askıya alması üzerine, Chenab Nehri'nden Pakistan'a su akışını neredeyse tamamen durdurduğu belirtildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pencap sulama departmanından üst düzey bir yetkili, Hindistan'ın Pakistan'a su akışını kestiğini doğruladı.

Yetkili, "Şu anda Chenab havzasındaki barajlarını doldurmak için bizim suyumuzu kullanıyorlar. Bunu yapamazlar çünkü bu, İndus Suları Anlaşması'nın ağır bir ihlalidir." ifadelerini kullandı.

Pakistanlı yetkililere göre Chenab Nehri, ülkenin sulama sistemi için değerli çünkü nehrin kanalları, Pencap'ta tarımın devam ettirilmesi için su sağlıyor.

Verilere göre, nehirdeki akış saniyede yaklaşık 990 metreküp sudan dün saniyede yaklaşık 88 metreküp suya düştü.

Hint basını, Hindistan'ın Chenab Nehri üzerindeki Baglihar Barajı'ndan Pakistan'a su akışını durdurduğunu belirtmişti.

?Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin " Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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