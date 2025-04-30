Hindistan, Cammu Keşmir'deki Terör Saldırısının Ardından Güvenlik Duyarlılığını Artırdı

Hindistan'da hükümet, Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesindeki terör saldırısının ardından Ulusal Güvenlik Danışma Kurulunun (NSAB) başına, istihbarat kurumunun eski başkanını getirdi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Cammu Keşmir'deki terör saldırısı sonrası Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilim sürerken Yeni Delhi hükümeti, Ulusal Güvenlik Danışma Kurulunun yönetiminde değişikliğe gitti.

Hindistan'ın dış istihbarat teşkilatı olan Araştırma ve Analiz Kanadının (RAW) eski başkanı Alok Joshi, Ulusal Güvenlik Danışma Kurulunun başına atandı.

Joshi'nin yanı sıra silahlı kuvvetlere mensup 7 kişi de Kurulda görevlendirildi.

?Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.