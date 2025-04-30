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Hindistan, Cammu Keşmir'deki Terör Saldırısı Sonrası Pakistan'a Yönelik Yaptırımları Artırdı

Hindistan, Cammu Keşmir'deki Terör Saldırısı Sonrası Pakistan'a Yönelik Yaptırımları Artırdı
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Hindistan, Cammu Keşmir'deki terör saldırısının ardından Pakistan Savunma Bakanı'nın sosyal medya hesabını kapattı ve Pakistan'ın önde gelen basın kuruluşlarının YouTube kanallarına erişimi engelledi. Ayrıca, Pakistan vatandaşlarının Hindistan'daki vizeleri iptal edildi.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf'ın X sosyal medya hesabı, Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesindeki terör saldırısının ardından Hindistan hükümeti tarafından erişime kapatıldı.

NDTV kanalının haberine göre Hindistan yönetimi, aralarında Dawn ve Geo News gibi Pakistan'ın önde gelen 16 basın kuruluşunun YouTube kanallarına erişimi engelledi.

Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir'deki terör saldırısıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle Pakistan Savunma Bakanı Asıf'ın X sosyal medya hesabını da bloke etti.

Binlerce Pakistanlının ülkelerine dönüşü sürüyor

Öte yandan Hindistan'da yaşayan onlarca Pakistan vatandaşının Yeni Delhi hükümetinin talebi üzerine ülkelerine dönüşü sürüyor.

Cammu Keşmir'de meydana gelen terör saldırısının ardından vizeleri iptal edilen ve 27 Nisan'a kadar Hindistan'ı terk etmeleri istenen Pakistan vatandaşlarının büyük bölümü ülkeyi terk etti.

Ancak tanınan süre içerisinde ülkeden ayrılamayan Pakistan vatandaşlarının dönüş süreci sınır bölgelerinde sürüyor. Bu nedenle sınırda yoğunluk yaşanıyor.

Karşılıklı vizeler iptal edilmişti

Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir'deki terör saldırısı sonrası Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını ve daha önce verilmiş tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Hükümet, Pakistan vatandaşlarına verilmiş mevcut vizelerin 27 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere iptal edildiğini, tıbbi amaçlı vizelerin ise 29 Nisan'a kadar geçerli olacağını kaydetmişti.

Pakistan, vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerini askıya alan Hindistan'a misilleme yapıp Hindistan vatandaşlarına verilen tüm vizelerin askıya alındığını duyurmuştu.

?Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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