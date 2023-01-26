Hindistan Büyükelçisi Virander Paul: Hindistan ve Türkiye, Derin Tarihsel ve Kültürel Bağlara Sahip. Mevcut Uluslararası Ortamda Zengin Çeşitliliğe...

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, Hindistan Cumhuriyet Bayramı'nın 74. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da verilen resepsiyonda, “Hindistan ve Türkiye geleneksel olarak derin tarihsel ve kültürel bağlara sahiptir. Bugün, mevcut uluslararası ortamda hatırı sayılır bir konuma sahip olan, zengin çeşitliliğe sahip iki demokrasiyiz. Yıllık ikili ticaretimiz şu anda 12 milyar ABD dolarının üzerinde. İki ülkenin ekonomilerinin büyüklüğü ve yapısı göz önüne alındığında, bunu ikiye katlamak ve kısa zamanda gerçekleştirmek için çok güçlü bir ortak bir istek bulunmaktadır” dedi. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ise “Türkiye ile Hindistan arasında güçlenen ekonomik bağların ülkelerimize refah ve büyüme getireceğine inanıyorum. Ülkelerimiz arasında işbirliğinin devamıyla birlikte çok daha büyük işler başarabileceğimizden eminim. Bu vesileyle Hindistan'ın ulusal bayramını bir kez daha tebrik ediyor, ikili ilişkilerimizin her boyutta güçlenmesini diliyorum” diye konuştu.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, Hindistan Cumhuriyet Bayramı'nın 74. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da verilen resepsiyonda, "Hindistan ve Türkiye geleneksel olarak derin tarihsel ve kültürel bağlara sahiptir. Bugün, mevcut uluslararası ortamda hatırı sayılır bir konuma sahip olan, zengin çeşitliliğe sahip iki demokrasiyiz. Yıllık ikili ticaretimiz şu anda 12 milyar ABD dolarının üzerinde. İki ülkenin ekonomilerinin büyüklüğü ve yapısı göz önüne alındığında, bunu ikiye katlamak ve kısa zamanda gerçekleştirmek için çok güçlü bir ortak bir istek bulunmaktadır" dedi. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ise "Türkiye ile Hindistan arasında güçlenen ekonomik bağların ülkelerimize refah ve büyüme getireceğine inanıyorum. Ülkelerimiz arasında işbirliğinin devamıyla birlikte çok daha büyük işler başarabileceğimizden eminim. Bu vesileyle Hindistan'ın ulusal bayramını bir kez daha tebrik ediyor, ikili ilişkilerimizin her boyutta güçlenmesini diliyorum" diye konuştu.

Hindistan Cumhuriyet Bayramı'nın 74. yıl dönümü bugün Ankara Hilton Otel'de verilen bir resepsiyon ile kutlandı. Çok sayıda yabancı misyon temsilcisinin yer aldığı resepsiyona Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da katıldı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, bir konuşma yaptı. Paul şöyle konuştu:

"YILLIK İKİLİ TİCARETİMİZ ŞU ANDA 12 MİLYAR ABD DOLARININ ÜZERİNDE"

"Bu güzel ülkedeki ilk Ulusal Günü'mde siz değerli dostlarımızın yoğun ilgisi ve katılımı beni çok mutlu etti. Hindistan'ın 74. Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle burada bulunan her bir misafire en içten duygularımla hoş geldiniz demek benim için bir onur ve ayrıcalıktır.

26 Ocak 1950'de Hindistan'ın Cumhuriyet'e geçişini sağlayan Hindistan Anayasası kabul edildi. Hindistan, o zamandan beri farklı dinleri, kültürleri ve dilleri kucaklarken, kendi içsel birliğini koruyan, canlı ve başarılı bir demokrasi olarak ortaya çıktı. Hindistan şu anda en hızlı büyüyen büyük ekonomiler arasında, bir G-20 üyesi ve bölgesel ve küresel tehditler ve zorluklarla mücadelede güvenilir bir ortak olarak güçlü kimliğiyle uluslararası toplumun sorumluluk sahibi bir üyesidir.

Bu yıl Hindistan, 20 ülkeden oluşan Grubun Başkanlığı'nı yürütüyor ve bunun için seçtiğimiz tema ise, küresel ilerleme için evrensel bir birlik duygusunu teşvik eden 'Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek'dir. Dünya G-20'ye umutla bakıyor. Hindistan'ın Başkanlığı'nın kapsayıcı, iddialı, kararlı ve eylem odaklı olacağına dair tüm dünyaya güvence veriyoruz.

"HİNDİSTAN VE TÜRKİYE GELENEKSEL OLARAK DERİN TARİHSEL VE KÜLTÜREL BAĞLARA SAHİP"

Orta Çağ'ın başlarından beri, Hindistan ve Türkiye geleneksel olarak derin tarihsel ve kültürel bağlara sahiptir. Bugün, mevcut uluslararası ortamda hatırı sayılır bir konuma sahip olan, zengin çeşitliliğe sahip iki demokrasiyiz. Yıllık ikili ticaretimiz şu anda 12 milyar ABD dolarının üzerinde. İki ülkenin ekonomilerinin büyüklüğü ve yapısı göz önüne alındığında, bunu ikiye katlamak ve kısa zamanda gerçekleştirmek için çok güçlü bir ortak bir istek bulunmaktadır. Karşılıklı yatırımları artırmak için benzer bir duygular içerisindeyiz.

İki liderimiz, Başbakan Modi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz Eylül ayında Semerkant'ta düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nin oturum aralarında bir araya gelerek çeşitli sektörlerde ikili işbirliğini güçlendirmenin yollarını tartışmaları, son derece memnuniyet vericiydi. Aynı ayın ilerleyen zamanlarında iki ülkenin Dışişleri Bakanları da New York'ta BM Genel Kurulu marjında bir araya geldi.

Karşılıklı yarar sağlamayı amaçlayan daha derin karşılıklı anlayış yoluyla çok daha kapsamlı ikili ilişkiler geliştirmek için olanaklarımız mevcut. 21. yüzyılda güçlü ortaklar olarak tam potansiyelimizi birlikte gerçekleştirmek için sabırsızlanıyoruz.

Hindistan'ın 74. Cumhuriyet Günü vesilesiyle bu önemli günde bize katıldığınız için her birinize bir kere daha teşekkürlerimi sunuyorum."

TURAGAY: TÜRKİYE İLE HİNDİSTAN ARASINDA GÜÇLENEN EKONOMİK BAĞLARIN ÜLKELERİMİZE REFAH VE BÜYÜME GETİRECEĞİNE İNANIYORUM

Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay ise şöyle konuştu:

"Hindistan uluslararası ekonomi ve jeopolitik arenada son yıllarda istikrarlı bir şekilde yükselen bir güçtür. Ülkenizin ekonomik gelişimi ve üçüncü ülkelerle başarılı ticari ortaklıkları sayesinde yakın gelecekte ticaret alanında da lider bir ülke konumuna geldiğini gözlemliyoruz. Bu kapsamda, Türkiye ve Hindistan'ın ticaret, yatırım, turizm ve teknoloji gibi çeşitli alanlarda ikili işbirliği potansiyelinin çok yüksek olduğuna inanıyorum.

Ülkelerimiz bölgesel olarak güçlü bir üretim üssü ve tüketim malları için hızla büyüyen pazarları var. Türkiye aynı zamanda önemli bir tekstil ve deri eşya üreticisidir, Hindistan ise bilişim ve ilaç endüstrileriyle tanınmaktadır. Her iki ülke de G-20 ve Dünya Ticaret Örgütü üyesidir. Ayrıca, her iki ülke de ticari ilişkilerini çeşitlendirmek ve geleneksel ticaret ortaklarına olan bağımlılıklarını azaltmak istiyor. Bu durum, Türkiye ile Hindistan arasında ekonomik iş birliğinin artırılması adına önemli fırsatlar yaratmaktadır.

2020 yılında 5,7 milyar dolar olan ticaret hacmimiz, 2022 yılında 2,1 kat artarak 12,3 milyar dolara ulaşmıştır.

Türkiye ile Hindistan arasında güçlenen ekonomik bağların ülkelerimize refah ve büyüme getireceğine inanıyorum. Ülkelerimiz arasında işbirliğinin devamıyla birlikte çok daha büyük işler başarabileceğimizden eminim. Bu vesileyle Hindistan'ın ulusal bayramını bir kez daha tebrik ediyor, ikili ilişkilerimizin her boyutta güçlenmesini diliyorum."

Konuşmalardan sonra pasta kesildi. Ardından yöresel dans gösterisi yapıldı.