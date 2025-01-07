Hindistan Büyükelçisi Pardeshi, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Muktesh Pardeshi, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Pardeshi, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Doğal Yaşam ve Çevre", "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Oylamaya, "Özgür Suriye" kategorisiyle başlayan Pardeshi, fotoğrafta insanların Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez cuma namazı kıldığını belirterek, Emin Sansar imzasını taşıyan "Özgür Ülkede İlk Namaz" başlıklı fotoğrafı seçti.

Pardeshi, fotoğrafta, birçok insanın bir araya gelip iyi bir yaşam için dua etmesinin etkileyici olduğuna dikkati çekti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Tek sıra" fotoğrafını seçen Pardeshi, fotoğrafın Kars'ta çekildiğini hatırlattı.

Bu fotoğrafın güzel olduğunu söyleyen Pardeshi, fotoğrafta, ördeklerin tek sıra şeklinde yürümesini beğendiğini kaydetti.

Büyükelçi Pardeshi, "Haber" kategorisinde, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde liderlerin yer aldığı, "Gruptan ayrı" başlıklı, Barış Seçkin imzalı fotoğrafı seçti.

Pardeshi, "Günlük Hayat" kategorisinde tercihini İstanbul'da yarım ayın, Büyük Çamlıca Camisi'nin ve Galata Kulesi'nin geceyi aydınlattığı, İsa Terli'nin imzasını taşıyan "7 tepe, 5 minare, 1 kule" başlıklı fotoğraftan yana kullandı.

"Spor" kategorisinde "Kar topu" başlıklı fotoğrafı seçen Pardeshi, daha önce Yeni Zelanda'da Büyükelçi olarak görev aldığını ve ragbinin Yeni Zelanda'nın ulusal sporu olduğunu hatırlattı.

Pardeshi, "Ragbi'nin dağda, karlı bir alanda oynanabileceğini hayal edemezdim." diye konuştu.