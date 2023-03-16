Hindistan Bilim ve Teknoloji Bakanı: Uzay Görevi İçin 1 Milyar Dolardan Fazla Bütçe Tahsis Edildi

YENİ DELHİ, 16 Mart (Xinhua) -- Hindistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Jitendra Singh Çarşamba günü yaptığı açıklamada, hükümetin iddialı uzay uçuşu misyonuna 90,23 milyar Hindistan rupisi (yaklaşık 1,1 milyar ABD doları) değerinde bütçe tahsis edildiğini söyledi.

YENİ DELHİ, 16 Mart (Xinhua) -- Hindistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Jitendra Singh Çarşamba günü yaptığı açıklamada, hükümetin iddialı uzay uçuşu misyonuna 90,23 milyar Hindistan rupisi (yaklaşık 1,1 milyar ABD doları) değerinde bütçe tahsis edildiğini söyledi.

Gaganyaan Misyonu, üç kişilik bir mürettebatın 400 kilometre uzaklıktaki bir yörüngeye fırlatılmasını ve üç gün sonra geri getirilmesini öngörüyor.

Bakan, parlamentoda konuya ilişkin soru üzerine, görevin amacının, Alçak Yörüngede insanlı uzay uçuşu kabiliyetini ve güvenli dönüşü göstermek olduğunu söyledi.

Bakan, "Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), Gaganyaan Misyonu'nun hedeflerine ulaşması ve gezegenler arası başka misyonları üstlenmek için çok önemli yerli teknolojiler geliştiriyor," dedi.

Bakanın verdiği bilgiye göre hükümet, Hindistan'ın uzay sektöründeki hükümet dışı kuruluşları teşvik etmek, etkinleştirmek, yetkilendirmek ve denetlemek için tek pencere ajansı olarak Hindistan Ulusal Uzay Teşvik ve Yetkilendirme Merkezi'ni (IN-SPACe) oluşturdu.

Bakan ayrıca hükümetin uzay sektörünü güçlendirmek için, özel girişimlerin uzay alanının tüm dikey bölgelerinde uçtan uca faaliyetler yürütmelerine izin vererek sektöre daha fazla katılım sağlamak gibi bir dizi adım attığını belirtti.

New Space India Limited'in (NSIL) rolü, uzay faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik ticaret odaklı bir yaklaşım getirmek için genişletildi. Ayrıca, özel sektörler de alt sistemler ve bileşenler sağlayarak ISRO liderliğindeki Hindistan uzay programına önemli ölçüde katkıda bulunuyor.