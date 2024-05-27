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Hindistan Başbakanı Narendra Modi Tanrı tarafından gönderildiğini iddia etti

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Tanrı tarafından dünyaya bir amaç için gönderildiğini iddia etti. Genel seçimlerin devam ettiği Hindistan'da yaptığı farklı açıklamalarda gündeme oturan Modi, yerel NDTV Haber Kanalı'na verdiği son röportajla yine dikkatleri üzerine çekti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Tanrı tarafından dünyaya bir amaç için gönderildiğini iddia etti.

Genel seçimlerin devam ettiği Hindistan'da yaptığı farklı açıklamalarda gündeme oturan Modi, yerel NDTV Haber Kanalı'na verdiği son röportajla yine dikkatleri üzerine çekti.

Ülkede 1 Haziran'da sona erecek seçimlerden zaferle ayrılmayı bekleyen Modi, "Tanrı'nın (Parmatma) beni bir amaç için gönderdiğine inanıyorum. Amaca ulaşıldığında da görevim bitmiş olacak. Bu nedenle kendimi tamamen Tanrı'ya adadım." dedi.

Tanrı'nın kendisine rehberlik ettiğini savunan Modi, "Kartlarını göstermiyor. Bana bir şeyler yaptırıyor. Sırada ne olduğunu sormak için O'nunla doğrudan iletişim kuramıyorum." diye konuştu.

Muhalefetteki Kongre Partisi Lideri Rahul Gandhi de Modi'nin bu açıklamalarına ilişkin, "Sıradan bir insan Modi'nin son dediklerini söyleseydi hemen bir psikiyatriste götürülürdü." değerlendirmesinde bulundu.

Modi, daha önce verdiği bir röportajda da "Annem hayattayken biyolojik şekilde dünyaya geldiğime inanıyordum ancak annem öldüğünde yaşadığım tecrübeler doğrultusunda Tanrı tarafından gönderildiğime ikna oldum." ifadelerini kullanmıştı.

Bu arada, Hinduizm inancına göre, Parmatma "mutlak" veya "yüce benlik" anlamına geliyor.

Hindistan'daki seçimler

Hindistan'da 19 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'a kadar sürecek seçimler kapsamında yaklaşık 968 milyon seçmen, federal parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi üyelerini belirlemek için oy kullanıyor.

Son seçimlerden galip çıkan Başbakan Modi, başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan "Ulusal Demokratik İttifakı (NDA)" ile birçok muhalefet partisinin "Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA)" adı altında toplandığı geniş koalisyona karşı yarışıyor.

Seçmenler, ülkedeki 28 eyalet ile "Birlik Toprakları" adı verilen 8 özel yönetim bölgesini kapsayan genel seçimler çerçevesinde 19 ve 26 Nisan'da, ayrıca 7, 13, 20, 25 Mayıs'ta ve son olarak 1 Haziran'da olmak üzere 7 aşamada oylarını kullanıyor.

Seçim sonuçları 4 Haziran'da açıklanacak.

Kaynak: AA / Güncel

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