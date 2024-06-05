Üye Girişi
Haberler

Hindistan Başbakanı Narendra Modi İstifa Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, seçimleri kazanan Ulusal Demokratik İttifakı'nın (NDA) yeni hükümetin kurulması için istifa etti. Hindistan Cumhurbaşkanı istifayı kabul etti ve Başbakan ile Bakanlar Kurulu görevlerine devam edecek.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan Ulusal Demokratik İttifakı'nın (NDA) seçimleri kazanmasının ardından yeni hükümetin kurulması için istifa etti.

Hindistan Cumhurbaşkanlığı'nın X sosyal medya platformundan, Modi ve kabinesinin istifasına ilişkin açıklama yapıldı.

Paylaşımda, Modi'nin Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'ya istifasını sunduğu belirtilerek, "Cumhurbaşkanı istifayı kabul etti ve Başbakan ile Bakanlar Kurulu'ndan yeni hükümet kurulana kadar görevlerine devam etmelerini talep etti." ifadesi kullanıldı.

Hindistan seçimleri

Hindistan'da yaklaşık 6 hafta süren 7 aşamalı genel seçimleri, Başbakan Narendra Modi'nin başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan Ulusal Demokratik İttifakı (NDA) kazanmıştı.

Hindistan halkı, ülkedeki 28 eyalet ile "Birlik Toprakları" adı verilen 8 özel yönetim bölgesini kapsayan 7 aşamalı genel seçimler çerçevesinde, 19 Nisan ve 26 Nisan'da, ayrıca 7 Mayıs, 13 Mayıs, 20 Mayıs, 25 Mayıs ve 1 Haziran'da oy kullanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Narendra Modi Hindistan Hükümet Politika Dünya Güncel Haberler

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı

 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

 Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek

Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title