Hindistan Başbakanı Modi'ye Kanada'da Sih Protestosu

Kanada'da yaşayan Sihler, G7 Zirvesi kapsamında ülkeye gelen Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi, ülkesinin 2023'te Kanada'da bir Sih liderin öldürülmesinde rolü olduğu gerekçesiyle protesto etti.

Kanada Başbakanı Mark Carney, G7 Dönem Başkanı sıfatıyla zirveye gelen Modi'yi resmi törenle karşıladı.

Hint liderin zirveye katılımı, 2023 yılında Kanada'da ayrılıkçı Halistan Kurtuluş Gücü (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar'in öldürülmesinin ardından "gerilen ilişkiler" nedeniyle Kanada'da yaşayan Sihlerin tepkisini çekti.

Kanada'nın Calgary kentinde yüzlerce Sih, Modi'yi protesto ederken Başbakan Carney, dünyanın en büyük ekonomilerinden birinin liderinin zirveden dışlanmasının "saçma" olacağını ifade etti.

Carney, görüşme sırasında Modi'ye "Sizi burada ağırlamak benim için büyük bir onur," diyerek tokalaştı ve gülümsedi.

Başbakan Modi ise görüşme sırasında, "Eminim sizin liderliğinizde olumlu şekilde birlikte çalışabileceğiz." dedi.

Her iki lider de 2023 yılında Kanada'da öldürülen Sih ayrılıkçı Hardeep Singh Nijjar'ın cinayetine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Öte yandan, G7 Zirvesi öncesinde açıklama yapan Kanada Güvenlik İstihbarat Servisi (CSIS) Hindistan'ın Kanada için "yabancı müdahale tehdidi" olmaya devam ettiğini belirtti.

Dönemin Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Nijjar'ın öldürülmesinin Hindistan devleti tarafından organize edildiğine dair "yeterli delil" bulunduğunu öne sürmüştü. Hindistan ise bu suçlamaları reddetmişti.

Nijjar, Hindistan'ın Pencap bölgesinde bağımsız bir Sih devleti kurulmasını savunan Halistan hareketinin aktif destekçilerindendi. Hindistan hükümeti ise Nijjar'ı "terörist" olarak tanımlamıştı.

KLF yöneticisi Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesi

"Sih ülkesi" anlamına gelen "Halistan" fikrini benimseyen Halistan Kurtuluş Gücü (KLF), Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor.

Hindistan'ın yayımladığı 40 "teröristin" isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı KLF'nin yöneticisi Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran 2023'te Kanada'da öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, "Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu" iddia etmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Kanada'daki Hindistan vize başvurularını almakla yetkili kuruluş BLS International'dan yapılan açıklamada, "Hindistan misyonundan önemli açıklama: Operasyonel nedenlerden dolayı 21 Eylül 2023 itibarıyla Hindistan vize hizmetleri ikinci bir bildiriye kadar askıya alınmıştır." ifadesine yer verilmişti.