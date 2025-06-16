Hindistan Başbakanı Modi'ye III. Makarios Büyük Haç Nişanı Verildi

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye III. Makarios Büyük Haç Nişanı'nı takdim etti. Modi, GKRY'nin stratejik dostu olarak Hindistan ile Kıbrıs arasındaki dostane ilişkilere vurgu yaptı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye, "III. Makarios Büyük Haç Nişanı" verildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Hindistan Başbakanı Modi, Kanada'da yapılacak G-7 toplantısı öncesinde GKRY'ye 2 günlük ziyarette bulundu.

Başbakan Modi ve beraberindeki heyetleri taşıyan Hindistan uçağı, dün akşam saatlerinde Larnaka Havalimanı'na indi. Modi'yi havalimanında GKRY lideri Nikos Hristodulidis ve Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos karşıladı.

Hristodulidis ile Modi, dün aynı zamanda Limasol kentinde iki taraftan da iş insanlarının katıldığı toplantıda bir araya geldi.

Modi'ye II. Makarios Büyük Haç Nişanı

Rum Başkanlık Sarayı'nda askeri törenle karşılanan Konuk Başbakan Narendra Modi'ye, Rum yönetiminin en önemli nişanı olan III. Makarios Büyük Haç Nişanı, Hristodulidis tarafından verildi.

Takdim töreninde konuşan Modi, "Hükümete ve Kıbrıs halkına, bana Makarios III Büyük Haç Nişanı'nı layık gördüğü için teşekkür ediyorum. Bu nişan 1,4 milyar Hinte verilen bir onurdur." ifadesini kullandı.

Modi, madalyayı tüm Hintler adına kabul ettiğini ve bunu "Hindistan ile Kıbrıs arasındaki dostane ilişkilere, ortak değerlere ve derin karşılıklı saygı ve anlayışa" adadığını dile getirdi.

Hindistan'ı, Orta Doğu ve Kıbrıs üzerinden Avrupa'ya bağlayacak ekonomik koridorun önemine işaret eden Modi, Güney Kıbrıs'ı iyi ilişkilere sahip stratejik dostları olarak gördüklerini kaydetti.

Rum lider Nikos Hristodulidis de GKRY ile Hindistan arasındaki ikili ilişkilerde ve Avrupa düzeyinde yeni bir sayfa açacak olan Ortaklık Bildirgesi'nin kabul edileceğini belirtti.

Hindistan'ın Kıbrıs sorununa ilişkin uzun süredir devam eden tutumu ve Ada'nın birleşmesi için yürüttüğü çabaları öven Hristodulidis, uluslararası terörizme karşı işbirliği yapacaklarını ifade etti.

Başbakan Modi, 23 yıldan sonra GKRY'yi ziyaret eden en üst düzey Hint yetkili olurken ziyaretin, Pakistan ile Hindistan arasındaki çatışmaların ardından gerçekleşmesi Rum yönetimi tarafından önemsendi.

Rum basını, ziyaret öncesinde Modi'nin Pakistan'a destek veren Türkiye'ye yönelik mesajları GKRY'den vereceğini duyursa da Modi, ziyaretinde şu ana kadar bu yönde bir açıklamada bulunmadı.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
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