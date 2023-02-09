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Hindistan Başbakanı Modi, Türkiye'deki depremler nedeniyle duygusal anlar yaşadı

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Hindistan Başbakanı Modi, Türkiye'deki depremler nedeniyle duygusal anlar yaşadı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili konuşurken duygusal anlar yaşadı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili konuşurken duygusal anlar yaşadı.

Modi, başkanlığını yaptığı iktidardaki Hindistan Halk Partisi'nin (Bharatiya Janata Partisi-BJP) meclis toplantısında konuştu.

Konuşmasında Türkiye'deki depremi ele alan Modi'nin gözleri doldu.

Ülkenin Gucarat eyaletinde 2001'de meydana gelen depremi hatırlatan Modi, Bhuj'da da Türkiye'dekine benzer bir yıkıma şahit olduğunu söyledi.

Hindistan'ın Gucarat eyaletinde 26 Ocak 2001'de meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 20 bin kişi hayatını kaybetmişti. Gucarat'taki deprem, dünyada en çok ölüme neden olan depremler arasında gösteriliyor.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Narendra Modi Türkiye India Güncel Haberler

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