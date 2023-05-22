Hindistan Başbakanı Modi, Pasifik ülkelerinin kalkınmasına ilişkin projeleri duyurdu

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pasifik ülkeleriyle işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla kalkınma projelerinin hayata geçirileceğini bildirdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hindistan-Pasifik Adaları İşbirliği (FIPIC) Zirvesi için Papua Yeni Gine'ye giden Modi, zirvede yer alan ülkeleri kapsayan 12 projeyi duyurdu.

Bu kapsamda, Fiji'de 100 yataklı hastane, Papua Yeni Gine'de Siber Güvenlik Eğitim Merkezi ve hükümet binalarına güneş enerji sistemlerinin yerleştirilmesi gibi projeler yapılacak.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, projelerin, "özgür, açık ve müreffeh bir Hint-Pasifik ortak vizyonunu pekiştireceğini" belirtti.

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape ile Hindistan Başbakanı Modi bugün bir araya gelmişti.

Marape, Hindistan'ın ada ülkelerine desteğinden dolayı Modi'ye teşekkür ederek dünyada devam eden küresel güç mücadelelerinden en çok Pasifik ülkelerinin zarar gördüğünü belirtmişti.

Hindistan-Pasifik Adaları İşbirliği (FIPIC) Zirvesi, Hindistan ve 14 Pasifik Ada ülkesi arasındaki işbirliğinin artırılması amacıyla 2014'te başlatılmıştı.