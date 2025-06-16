Hindistan Başbakanı Modi, Güney Kıbrıs'ta KKTC'yi Ziyaret Etti

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ziyaret ederek Rum Lider Nikos Hristodulidis ile birlikte Lefkoşa'daki Yeşil Hat'tan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni gözlemledi. Görüntüler, hem GKRY hem de Hindistan televizyonlarında yayımlandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ziyaret eden Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rum Lider Nikos Hristodulidis ile Güney Lefkoşa'daki ara bölgeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) izledi.

GKRY'de bulunan Hindistan Başbakanı Modi, Rum Lider Hristodulidis'in daveti üzerine Lefkoşa'yı ikiye ayıran Yeşil Hat'tı (Ara Bölge) ziyaret etti.

Güney Lefkoşa'dan kuzeye bakan Modi, Kuzey Lefkoşa'daki Selimiye Cami ile Beşparmak Dağları'nın eteklerine çizilmiş dev KKTC bayrağını uzun süre izledi.

Ziyaret sırasında Hindistan Başbakanı Modi'ye, Rum Lider Hristodulidis bölge ile ilgili bilgi verdi.

Modi'nin KKTC'yi izlediği görüntüler hem GKRY hem de Hindistan televizyonları tarafından yayınlandı.

GKRY'ye 2 günlük resmi ziyarette bulunan Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, G-7 ülkeleri toplantısına katılmak üzere Kanada'ya gitmek için akşam saatlerinde Kıbrıs'tan ayrılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
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