Hindistan Başbakanı Modi, Gazze'de esirlerin serbest kalmasından dolayı memnun olduğunu belirtti

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması ve gerçekleştirilen esir takasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Esaret altında tutulan rehinelerin serbest bırakılmasını" memnuniyetle karşıladığını paylaşan Modi, bu kişilerin serbest kalmasının ailelerinin cesareti ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "sarsılmaz barış çabasının" bir göstergesi olduğunu belirtti.

Modi, Trump'ın "bölgeye barış getirme yönündeki samimi çabasını" desteklediğini vurguladı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alan barış zirvesi, bugün Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanının katılımıyla düzenlendi.