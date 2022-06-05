Hindistan Başbakanı Karbon Emisyonları İçin Batı'yı Suçladı - Haberler

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Hindistan Başbakanı Karbon Emisyonları İçin Batı'yı Suçladı

Xinhua - Güncel
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Hindistan Başbakanı Karbon Emisyonları İçin Batı'yı Suçladı

YENİ DELHİ, 5 Haziran (Xinhua) - Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pazar günü yaptığı açıklamada geniş ölçekli karbon emisyonlarından gelişmiş ülkeleri sorumlu tuttu.

YENİ DELHİ, 5 Haziran (Xinhua) - Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pazar günü yaptığı açıklamada geniş ölçekli karbon emisyonlarından gelişmiş ülkeleri sorumlu tuttu. Dünya Çevre Günü'yle ilgili bir konuşma yapan Modi, "Hindistan, iklim değişikliğindeki rolü önemsiz olsa da bu çabayı gösteriyor" dedi. Başbakan, "Dünyanın büyük modern ülkeleri sadece dünyanın kaynaklarını giderek daha fazla sömürmekle kalmıyor, en büyük karbon emisyonu da onlardan kaynaklanıyor" diye konuştu. Dünyada kişi başı karbon ayak izi yılda ortalama yaklaşık dört tonken Hindistan'da ise kişi başına yılda yaklaşık 0,5 ton olduğunu söyleyen Modi, ülkesinin çevre koruma çabalarının birçok cephesi olduğunu ifade etti. Hindistan'ın 2070 yılına kadar net-sıfır emisyona ulaşma hedefini tekrar eden Modi, "Hindistan, çevreyi koruma konusunda uluslararası toplumla işbirliği içinde uzun vadeli bir vizyon üzerinde çalışıyor ve Afete Dayanıklı Altyapı Koalisyonu (CDRI) ve Uluslararası Güneş Enerjisi İttifakı gibi kuruluşlar kurdu" dedi.

Xinhua / Güncel

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