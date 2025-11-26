Haberler

Hindistan, Bangladeş'in İdam Talebini İnceliyor

Güncelleme:
Hindistan, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in Bangladeş'teki can kayıplarından sorumlu tutulması nedeniyle gıyabında verilen idam kararına yönelik iade talebini incelemeye başladı.

Hindistan, Bangladeş'in, Temmuz 2024'teki protestolardaki can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle gıyabında idam kararı verilen eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in iadesine yönelik talebini incelediğini bildirdi.

ANI News'ün haberine göre Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bangladeş'ten gelen resmi yazının ulaştığını doğruladı.

Jaiswal, "Evet talebi aldık. Devam eden yargısal ve iç hukuki süreçlerin bir parçası olarak inceleniyor." diye konuştu.

Bangladeş halkının barış, demokrasi, kapsayıcılık ve istikrara yönelik çıkarlarını gözettiklerini söyleyen Jaiswal, bu doğrultuda taraflarla temaslarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Bangladeş, eski Başbakan Hasina'nın ülkeye iadesi için Hindistan'a iki kez mektup göndermiş, Yeni Delhi yönetiminden bu taleplere yanıt gelmemişti.

Hasina hakkında idam kararı

Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT), 2024'teki protestolarda meydana gelen can kayıplarından sorumlu olduğu gerekçesiyle Hasina hakkında idam istemiyle açılan davada kararını 17 Kasım'da açıklamıştı.

Buna göre, Mahkeme, gıyabında yargıladığı Hasina'nın, insanlığa karşı suç işlediği hükmüne varmış, eski İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal ve eski Bangladeş Polisi Genel Müfettişi Chowdhury Abdullah Al-Mamun hakkında da aynı kapsamda karar verilmişti.

Mahkeme, Hasina ve Kamal'ı idama çarptırmış, Al-Mamun'a da 5 yıl hapis cezası vermişti.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
