Hindistan Bakanı'nı Pakistan'a Misilleme İçin Uyardı

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, eyalet yöneticileri ve bakanlık yetkililerini Pakistan'a karşı misilleme için hazırlıklı olmaya çağırdı.

Indian Express haberine göre, Hindistan'ın Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesinin ardından iki ülke arasındaki gerginlik devam ederken, Shah, ülkedeki bazı eyaletlerin yöneticileri ve İçişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkilileriyle video konferans aracılığıyla görüştü.

Bakan Shah, Hindistan Başbakanı Modi'nin 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısının faillerine ve destekçilerine uygun bir cevap sözü verdiğini aktardı.

Pakistan ve Nepal sınırındaki eyaletlerin yöneticilerine, temel hizmet ve malların sorunsuz bir şekilde tedarik edilmesi talimatı veren Shah, "Tüm eyaletler tatbikat için yayımlanan yönergelere göre hazırlıklarını yapmalıdır. Hastane, itfaiye gibi temel hizmetlerin sorunsuz işlemesi için düzenlemeler yapılmalı ve temel malların kesintisiz tedariki sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Shah, yerel yönetimlerin, ordu ve paramiliter güçler arasındaki koordinasyonunun artırılması gerektiğini vurgularken, eyalet yöneticilerinden afet müdahale ve güvenlik güçlerini alarmda tutmalarını istedi.

Sosyal medya ve diğer mecralarda yürütülen ülke karşıtı propaganda faaliyetlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Shah, bu tür içeriklere karşı eyalet yönetimleri ve merkezi kurumların işbirliği içinde hızlıca harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Shah, ayrıca hassas bölgelerin güvenliğinin artırılması ve iletişim kanallarının kesintisiz sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken Yeni Delhi yönetimi bunu teyit etmedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğüne göre "Sindoor" kelimesi, "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.