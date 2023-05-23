Hindistan, Avustralya ile ilişkilerini 'üst seviyeye' çıkarmak istiyor

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Çin'in Hint-Pasifik bölgesindeki nüfuzunun artması nedeniyle Avustralya ile ilişkilerini "üst seviyeye" çıkarmak istediklerini söyledi.

Başbakan olarak seçilmesinden bu yana Avustralya'ya ikinci resmi ziyaretini yapan Modi, yerel basına verdiği röportajda ikili ilişkileri değerlendirdi.

Modi, Çin'in nüfuzunu artırdığı Hint-Pasifik bölgesine ilişkin, bölgenin "özgür ve kapsayıcı" olması konusunda iki ülkenin ortak görüşlere ve stratejik açıdan benzer fikirlere sahip olduğunu belirtti.

Hindistan ile Avustralya arasında özellikle savunma ve güvenlik alanlarında işbirliğini geliştirmek istediğini aktaran Modi, bu sayede iki ülke ilişkilerini "üst seviyeye" çıkarabileceklerini vurguladı.

Modi, "Aramızdaki karşılıklı güven sayesinde savunma ve güvenlik alanlarında daha fazla işbirliği yapmaya başladık. Ortak deniz tatbikatları yapıyoruz. Bu alanlarda işbirliğimizi artırarak gerçek potansiyelimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Serbest ticaret anlaşması yeni istihdam kapıları açacak"

Öte yandan, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Parlamentoda yaptığı konuşmada, Hindistan'ın stratejik açından önemli bir ortak olduğunu söyledi.

Albanese, iki ülkenin de giderek gelişen bir bölgenin parçası olduğunu belirterek, serbest ticaret anlaşmalarına ilişkin müzakerelerin yıl sonundan önce tamamlanabileceğine işaret etti.

Serbest ticaret anlaşmasının Avustralya'da yeni istihdam kapıları açacağını dile getiren Albanese, söz konusu anlaşmanın sanayilerin gelişmesine olanak sağlayacağını vurguladı.

Albanese, Avustralya'nın ilk kez ev sahipliği yapacağı Malabar deniz tatbikatının Quad ülkeleri arasındaki ilişkinin derinleşmesine yardımcı olacağına dikkati çekti.

Japonya'nın Hiroşima kentindeki G7 Liderler Zirvesi'nin ardından Avustralya'nın Sydney kentinde düzenleneceği duyurulan Dörtlü Güvenlik Diyaloğu "Quad" görüşmeleri ABD Başkanı Joe Biden'ın programındaki değişiklik nedeniyle iptal edilmişti. Bunun ardından Modi de Avustralya ziyaretine devam edeceğini açıklamıştı.

Sydney'de görüşmeyen Quad liderleri, G7'de bir araya geldi

Avustralya ve Hindistan, 11 Mart'ta, ekonomi, savunma, yatırım, eğitim ve araştırma da dahil olmak üzere tüm alanlarda işbirliğini güçlendirme ve geliştirme konusunda anlaşmıştı.

Albanese ve Modi, Hindistan-Avustralya Ekonomik İşbirliği ve Ticaret Anlaşması'nın (ECTA) Aralık 2022'de yürürlüğe girmesinden memnuniyet duydukları ve karşılıklı ticareti çeşitlendirmek için önemli fırsatlar olduğu konusunda mutabık kalmıştı.

ABD, Avustralya, Hindistan ile Japonya arasında 2007'de başlatılan diyalog forumu Quad, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum şeklinde bilinen ve "Asya'daki demokrasi yayı" olarak nitelendirilen ittifakın üyeleri, düzenli toplantılarla karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuyor.

Quad ülkelerinin liderleri, Japonya'nın Hiroşima kentinde G7 Liderler Zirvesi marjında bir araya gelmişti.