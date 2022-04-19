Hindistan artan yerel ihtiyaç nedeniyle ucuz Rus kömürü tedarikine yöneldi

Hindistan'ın, enerji santrallerindeki stoklarında karşılaştığı düşüşler nedeniyle ucuz Rus menşeli kömür tedarik etmek istediği bildirildi.

S&P Global'de yer alan habere göre, Hindistan'ın, bu ay tonu 160-165 dolar karşılığında Rusya'dan 5500 NAR (5500 NAR, kömürün kilogram başına kilokalori cinsinden net ısı değerini temsil eder) kalitesinde kömür satın aldı.

Rus kömürünün genellikle Newcastle menşeli kömüre kıyasla ton başına yaklaşık 60-65 dolar indirimli fiyatlardan teklif edildiği aktarıldı.

Ayrıca, piyasa kaynaklarından alınan göstergelere göre, 2021 sonunda Rus kömürünün Avustralya kömüründen yaklaşık 10 dolar daha ucuz olduğu kaydedildi.

Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle birçok ülkenin Rus kömürüne uyguladığı yaptırımların ardından Rusya'nın kömürde indirim teklifi yapmasının, Hint tüccarların ucuz Rus kömürüne yönelme arayışını güçlendirdiği belirtildi.

Avrupa Birliği ve Japonya bu ay Rus menşeli kömürü yasakladığını duyurmuştu.

Hindistan'ın azalan kömür stokları

Hindistan Merkezi Elektrik Kurumu tarafından yayımlanan son verilerde, ülkede yer alan enerji santrallerindeki stokların 13 Nisan itibarıyla 23,17 milyon metrik ton seviyesinde olduğu belirtildi.

Bu miktarın 8 günden biraz fazla kömür yakma ihtiyacını karşıladığı ifade edildi.

S&P Global'in 12 Nisan tarihli haberine göre, Hindistan'daki birçok eyalet, kömür tedarikindeki sorunlar nedeniyle gelecek haftalarda elektrik kesintisi yaşayabilir.

Ülkedeki kömür stokları, ithalatın deniz yoluyla taşınan yüksek kömür fiyatları nedeniyle geçen yıldan bu yana düştü.

Hint tüccarlar, Endonezya'nın ocak ayındaki ihracat yasağı ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından sonra deniz yolu fiyatlarının artması gibi çok sayıda arz kesintisi nedeniyle 2022'nin önemli bölümünde kömür ihracatı konusunda yeterince aktif olamadı.

Diğer üreticilere nazaran daha ucuz olması gibi nedenlerle Hint alıcıların yeni dönemde Rus kömürüne olan talebinin artması bekleniyor.

Kömür ithalatını 2030 yılına kadar sıfıra indirmeyi hedefleyen Hindistan, Iman Resources verilerine göre, 2021'de Rusya'dan 1,76 milyon ton kömür ithal etti.