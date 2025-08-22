Hindistan Anayasa Mahkemesi'nden Sahipsiz Köpekler İçin Yeni Karar

Hindistan Anayasa Mahkemesi, sahipsiz köpeklerin toplatılması ve barınaklara alınmasıyla ilgili 11 Ağustos'ta verdiği kararı revize ederek, kısırlaştırma ve aşılamadan geçirilen köpeklerin yeniden serbest bırakılmasına karar verdi.

The Times of India gazetesinin haberine göre, Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'ndeki köpek saldırıları ve kuduz vakaları nedeniyle ölümlerin artması üzerine alınan karar mahkemece revize edildi.

Hindistan Anayasa Mahkemesi, bu bölgedeki sahipsiz köpeklerin toplatılmasına ilişkin kararın kapsamını tek tip ulusal bir politika geliştirilmesi için ülke çapına yaydı.

Yeni karara göre, toplatılan sahipsiz köpekler kısırlaştırma ve aşılama işlemleri tamamlandıktan sonra alındıkları bölgelere bırakılacaklar.

Kararda, kuduz virüsü taşıyan ya da saldırgan davranışlar sergileyen köpeklerin kapsam dışında tutulacağı kaydedildi.

Mahkeme, ayrıca sahipsiz köpeklerin kamuya açık alanlarda beslenmesinin yasaklanmasına ve köpekler için özel beslenme alanları oluşturulmasına karar verdi.

Hindistan Anayasa Mahkemesi, 11 Ağustos'ta Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'ndeki tüm sahipsiz köpeklerin toplatılıp barınaklara gönderilmesi talimatını vermişti.