Hindistan, Agni Prime Balistik Füzesi'ni Başarıyla Test Etti
Hindistan Savunma Bakanlığı, yeni nesil orta menzilli balistik füzesi Agni Prime'ın 2 bin kilometre menzil ile başarılı bir şekilde test edildiğini açıkladı. Füze, ray tabanlı mobil fırlatıcıdan ateşlendi ve nükleer başlık taşıma kapasitesi ile dikkat çekiyor.
Hindistan Savunma Bakanlığı, yeni nesil orta menzilli balistik füzesi Agni Prime'ın başarılı şekilde test edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, test kapsamında Agni Prime'ın ray tabanlı mobil fırlatıcıdan atıldığı bildirildi.
Açıklamada, 2 bin kilometre menzile sahip yeni nesil balistlik füzenin testinin başarılı şekilde sonuçlandığı belirtildi.
Fırlatıcısının hem kara hem de demir yolunda hareket kabiliyetinin bulunmasıyla füzenin ülke genelinde intikalinin kolay olduğu ifade ediliyor.
Öte yandan, Agni sınıfı füzelerin geliştirilmiş versiyonu Agni Prime, nükleer başlık taşıma kapasitesiyle öne çıkıyor.
Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel