Hindistan afyon üretimi ve işlenmesini özel sektöre açtı

Hindistan, ülkede hükümet tarafından sıkı bir şekilde düzenlenen afyon üretimi ve işlenmesini özel sektöre açtı.

The Indian Express gazetesinde yer alan habere göre, ağrı kesici ilaçlarda ve öksürük şuruplarında aktif farmasötik bileşen olan alkaloitleri elde etmek için kullanılan konsantre haşhaş samanı üretimi için ihaleleri kazanan ilk şirket Bajaj HealthCare Limited oldu.

Söz konusu şirket, gelecek beş yıl içinde söz konusu bileşenleri üretmek için 6 bin ton açılmamış haşhaş kapsülü ve afyon sakızı işleyecek.

İlaç uzmanı CM Gulhati, ülkede afyon ekiminin sıkı bir şekilde izlendiğini ve hükümetin yasa dışı ekimi kontrol etmek için uydu görüntülerini kullandığını belirtti.

Gulhati, "Mahsul hazır olduğunda, verimin ne kadar olması gerektiğine dair bir formülleri var. Bu miktarın tamamı daha sonra hükümet tarafından satın alınıyor ve kendi fabrikalarında işleniyor." ifadesini kullandı.

Hükümetin kullandığı kontrol mekanizmalarının hırsızlığı önlediğine dikkati çeken Gulhati, Hindistan'daki yasa dışı afyonun neredeyse tamamının Afganistan'dan geldiğini de sözlerine ekledi.

Hindistan'da üretilen afyonun şu anda tamamen Uttar Pradeş'teki Gazipur ve Madya Pradeş eyaletindeki Neemuch'ta yer alan Devlet Afyon ve Alkaloit Fabrikalarında işlendiği biliniyor.

Ülkedeki özel şirketlerin afyon üretimi ve işlenmesine katılmasının, çeşitli alkaloitlerin yerli üretimini artırabileceği, ülkeye modern teknolojiyi kazandırabileceği ve ithalatı azaltabileceği düşünülüyor.

Hindistan, haşhaşın dünyadaki sayılı üreticilerinden biri olmasına rağmen, halen ülkede gıda maddesi olarak tüketilen haşhaş tohumlarının yanı sıra bu aktif ilaç bileşenlerini de ithal ediyor.

Ülkede 2017 ve 2019'da deneme aşamasında, iki özel şirketin konsantre haşhaş sapı üretmesine izin verilmişti.

Hindistan 15. yüzyıldan bu yana haşhaş yetiştiriyor

Hindistan, tarihi kayıtlara göre en az 15. yüzyıldan beri haşhaş yetiştiriyor. İngiliz Doğu Hindistan Şirketi (The British East India Company), Babür İmparatorluğu gerilemedeyken haşhaş ekimi üzerinde tekel üstlendi. Böylece, tüm ticaret 1873'e kadar hükümet kontrolü altına alındı.

Hindistan bağımsızlığını kazandıktan sonra, afyon ekimi ve ticareti Hindistan hükümetine geçti ve faaliyet 1857 ve 1878 tarihli Afyon yasaları ve 1930 tarihli Tehlikeli İlaçlar Yasası tarafından kontrol edildi.

Bugün ülkede haşhaş ve afyonun işlenmesi, Narkotik İlaçlar ve Psikotrop Maddeler (NDPS) Yasası ve Kuralları hükümlerine göre kontrol ediliyor.

Hindistan'da afyon yetiştirme ve işleme süreci

Yasa dışı ticaret potansiyeli ve bağımlılık riski nedeniyle ülkede haşhaş ekimi sıkı bir şekilde düzenlenirken, ekinlerin yalnızca Madya Pradeş, Uttar Pradeş ve Racastan eyaletlerindeki 22 bölgede merkezi hükümet tarafından bildirilen arazilere ekilmesine izin veriliyor.

Hükümet, her yıl afyon ekimi için ruhsatlandırma politikasını açıklayarak, verim ve ekilebilecek alanlar hakkında ayrıntılı bilgi veriyor.

Afyon ne için kullanılıyor?

Afyon, haşhaş tohumlarından elde edilen doğal bir madde olurken, türevleri ağırlıklı olarak ağrı tedavisinde kullanılıyor. Morfin gibi haşhaştan elde edilen özler, güçlü ağrı kesici özelliğe sahip.

Yasa dışı şekilde uyuşturucu olarak da kullanılan afyonun bağımlılık yapıcı özelliği nedeniyle ekimi, dünya çapında sıkı düzenlemelere tabi. Hindistan dahil sadece 12 ülke tıbbi kullanım için yasal olarak haşhaş ekimine izin veriyor.