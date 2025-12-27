Hindistan, ABD'ye "H-1B" çalışma vizesi gecikmeleri konusundaki endişelerini iletti

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, ABD'ye, "H-1B" çalışma vizesi mülakatlarında yaşanan gecikmeler konusundaki endişelerin iletildiğini belirtti.

Hindustan Times'ın haberine göre, Jaiswal, ABD'nin yüksek vasıflı işçilerin ülkede çalışmasını sağlamak için tasarladığı ve "H-1B" olarak bilinen çalışma vizesi programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu vizeye ilişkin mülakatların ertelenmesi nedeniyle birçok vatandaşın zorluk yaşadığını belirten Jaiswal, bu konudaki endişelerin Washington yönetimine iletildiğini aktardı.

Vize süreçlerinin ABD'nin yetki alanına girdiğinin farkında olunduğuna işaret eden Jaiswal, öte yandan, bu gecikmelerin ABD tarafından ele alınmasını umduklarını dile getirdi.

ABD'nin "H-1B" çalışma vizesine ilişkin yeni düzenlemelerinin ardından, çok sayıda kişinin mülakatının ertelendiği bildirilmişti.

ABD'nin yeni göçmenlik politikaları

Göç politikalarını sıkılaştıran ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, düzensiz göçmenlere yönelik sınır dışı uygulamalarını artırırken çalışma vizelerinin ücretlerinde de artışa gitti.

ABD yönetimi ayrıca, 1 milyon dolar yatırım karşılığında yabancı başvuru sahiplerine hızlandırılmış vize süreci ve uzun vadede vatandaşlığa geçiş imkanı sağlayan "Trump Altın Kart" programını hayata geçirmişti.

Washington, "yüksek riskli ülke" kategorisindeki 19 ülkenin vatandaşları tarafından yapılan tüm iltica başvurularını ve göçmenlik destek taleplerini askıya almıştı.

Trump, eylülde imzaladığı kararnameyle, yüksek vasıflı yabancı çalışanlar için kullanılan H-1B çalışma vizesi programında şirketlerin ödemesi gereken başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarılmasını öngören düzenlemeyi kabul etmişti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise 23 Aralık'ta, "H-1B" çalışma vizesi seçim sürecinde kura sisteminin yerini ücret ağırlıklı yeni bir modelin alacağını, yeni sistemle yüksek ücret teklif edilen iş pozisyonlarına yönelik başvuruların seçilme olasılığının artacağını bildirmişti.