Hindistan, ABD Posta Gönderimlerini Yeniden Başlatıyor

Hindistan'da, ABD'nin koyduğu gümrük kuralları nedeniyle askıya alınan posta gönderimlerinin, yarından itibaren yeniden başlayacağı açıklandı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Posta İdaresi, ABD'ye 29 Ağustos'ta durdurulan posta gönderimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, ABD'nin uyguladığı gümrük kuralları nedeniyle askıya alınan posta gönderimlerinin, yarından itibaren yeniden başlayacağı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 30 Temmuz'da imzaladığı kararname kapsamında, ederi 800 dolar altındaki ihracat malları üzerindeki gümrük vergisi muafiyeti kaldırılmış, ancak ederi 100 doların altındaki mektup, belge ve hediyelik eşyalar gümrük vergisinden muaf olmaya devam etmişti.

Bunun ardından Hindistan Posta İdaresi, buna karşılık olarak ağustos sonu itibarıyla ABD'ye posta gönderiminin askıya alınacağını duyurmuştu.