Haberler

Hindistan, ABD Posta Gönderimlerini Yeniden Başlatıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan Posta İdaresi, ABD'nin koyduğu gümrük kuralları nedeniyle askıya alınan posta gönderimlerinin yarından itibaren yeniden başlayacağını açıkladı. Hükümetin aldığı karar gereği, 800 dolar altındaki ihracat malları üzerindeki gümrük vergisi muafiyeti kaldırıldı.

Hindistan'da, ABD'nin koyduğu gümrük kuralları nedeniyle askıya alınan posta gönderimlerinin, yarından itibaren yeniden başlayacağı açıklandı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Posta İdaresi, ABD'ye 29 Ağustos'ta durdurulan posta gönderimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, ABD'nin uyguladığı gümrük kuralları nedeniyle askıya alınan posta gönderimlerinin, yarından itibaren yeniden başlayacağı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 30 Temmuz'da imzaladığı kararname kapsamında, ederi 800 dolar altındaki ihracat malları üzerindeki gümrük vergisi muafiyeti kaldırılmış, ancak ederi 100 doların altındaki mektup, belge ve hediyelik eşyalar gümrük vergisinden muaf olmaya devam etmişti.

Bunun ardından Hindistan Posta İdaresi, buna karşılık olarak ağustos sonu itibarıyla ABD'ye posta gönderiminin askıya alınacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
ABD Başkanı Trump: Gazze'de ikinci aşama şimdi başlıyor

Trump, Gazze ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı: Şimdi başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kişi 5 günde topladı, çuvalı 22 bin TL'ye satıldı

İki kişi 5 günde topladı, çuvalı dudak uçuklatan fiyata satıldı
Cenaze yıkarken video çeken genç kıza tepki yağıyor

Genç kızın videosuna tepki yağıyor: Terbiyesizliğin daniskası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.