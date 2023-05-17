Hindistan, ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporunu Reddetti

YENİ DELHİ, 17 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan, ABD'nin uluslararası dini özgürlükler konusunda yayımladığı raporu "yanlış bilgilere ve hatalı anlayışa dayalı" diyerek reddetti.

Salı günü yerel basında yer alan haberlere göre raporda, 2022 yılında Hindistan'daki dini azınlıklara yönelik saldırılardan bahsediliyor.

ABD'nin raporuna ilişkin olarak gazetecilerin sorularına yanıt veren Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, raporun "güdümlü" olduğunu söyledi.

Bagchi, "ABD Dışişleri Bakanlığı 2022 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nu gördük. Ne yazık ki bu tür raporlar, yanlış bilgilere ve hatalı anlayışa dayanmaya devam ediyor. Bazı ABD'li yetkililerin güdümlü ve önyargılı yorumları, bu raporların inandırıcılığını baltalamaktan başka bir işe yaramıyor" ifadelerini kullandı.