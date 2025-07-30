Hindistan, ABD'nin Gümrük Vergisine Karşı Ulusal Çıkarlarını Koruyacak

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Hindistan, ABD'nin Ağustos ayından itibaren uygulayacağı yüzde 25 gümrük vergisine ilişkin ulusal çıkarlarını koruyacağına dair açıklama yaptı. Hükümet, küçük ve orta ölçekli işletmeleri koruma ve geliştirme konusuna büyük önem verdiğini belirtti.

Hindistan, ABD'nin ağustostan itibaren yüzde 25 gümrük vergisi uygulamasına karşı "ulusal çıkarlarını" koruyacağını bildirdi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Yeni Delhi hükümetince yapılan açıklamada, ABD'nin gümrük tarifelerinin "etkilerinin incelendiği" aktarıldı.

Açıklamada, son birkaç aydır "adil, dengeli ve karşılıklı yarar sağlayan bir ikili ticaret anlaşması için" müzakerelerde bulunduğu anımsatıldı.

Bu hedefe bağlı kalındığının vurgulandığı açıklamada "ulusal çıkarların" güvence altına alınması için "gerekli tüm adımların" atılacağı kaydedildi.

Açıklamada " Hükümet, küçük ve orta ölçekli işletmelerin refahını korunması ve geliştirilmesine büyük önem veriyor." ifadeleri kullanıldı.

Tarifeye ilaveten ceza

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Çin'le Rusya'dan en çok enerji ithalatı gerçekleştiren ülkeler olduğunu belirterek, "Dolayısıyla Hindistan, 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 tarife ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Hindistan'ın silah ithalatını da önemli oranda Rusya'dan karşıladığını belirten Trump, "Ayrıca Çin'le Rusya'nın enerji kaynaklarının en büyük alıcıları arasında yer alıyor. Tüm bunlar iyi değil." paylaşımında bulunmuştu.

Trump, söz konusu gerekçelerden ötürü Hindistan'ın tarifeye ilaveten "ceza ödeyeceğini" de ifade etmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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