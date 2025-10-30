Hindistan, ABD'nin Gümrük Vergileri Nedeniyle Rus Petrol Alımını Durdurdu

Hindistan'da devlet destekli petrol rafinerisi "HMEL" konsorsiyumu, ABD'nin gümrük vergileri sonrası Rus petrolü satın almayı durdurdu.

The Times of India'nın haberine göre Hindustan Petroleum (HP) ile özel Mittal Energy ortaklığındaki HMEL, Rusya'dan ham petrol satın alımına yönelik yeni kararını açıkladı.

Konsorsiyumun açıklamasında, ABD'nin uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle "Rusya'dan daha fazla ham petrol satın alınmamasına karar verdiklerini" duyurdu.

Açıklamada ayrıca, bu kararın ABD, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin Rusya'dan ham petrol ithalatına yönelik yeni kısıtlamalar getireceği yönündeki son duyuruları sonrası alındığı belirtildi.

Yeni Delhi hükümetinin politikalarıyla "tam uyum içinde hareket edildiği" aktarılan açıklamada, "HMEL tarafından yapılan tüm nakliye işlemleri ve kabulleri, gerekli özen ve uyumluluk prosedürlerine tabi." denildi.

Ülkenin en büyük entegre petrokimya üreticilerinden HMEL, Yeni Delhi hükümetine ait HP ile özel "Mittal Energy Limited" ortaklığındaki konsorsiyumca işletiliyor.

Hindistan'a gümrük vergisi

ABD, Ukrayna savaşının ardından Rusya'dan en çok petrol ithal eden ülkeler arasına giren Hindistan'a, söz konusu ticareti gerekçe göstererek yüzde 50 gümrük tarifesi uygulamaya başlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Rus ham petrol alımını durduracağı konusunda güvence verdiğini öne sürmüştü.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ise 20 Ekim'de yaptığı açıklamada, Hindistan'a Rus petrolü sevkiyatının devam ettiğini söylemişti.