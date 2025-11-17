Hindistan, ABD'den Yıllık LPG İthalatının Yüzde 10'unu Karşılayacak Anlaşma İmzaladı

Hindistan, ABD ile sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ithalatının yıllık yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacak bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Bakanı Hardeep Singh Puri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, anlaşma kapsamında ABD'den 2,2 milyon ton LPG temin edileceğini belirtti.

Puri, enerji kaynaklarını çeşitlendirme çabaları kapsamında ABD'den ithal edilecek LPG'nin, Hindistan'ın yıllık LPG ithalatının yaklaşık yüzde 10'una karşılık geldiğine dikkati çekti.

Hindistan halkına güvenli ve uygun maliyetli LPG arzını sağlamak için tedarik kaynaklarını çeşitlendirdiklerine işaret eden Puri, "Dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen LPG pazarlarından biri ABD'ye açılıyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ağustos ayında Hindistan'a "Rus petrolü satın aldığı" gerekçesiyle yüzde 25'lik karşılıklı tarife oranına ek olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı almasının ardından iki ülke arasında tarife gerilimi yaşanmıştı.

Gerilen ilişkiler sonrası Trump ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'den karşılıklı ılımlı açıklamalar gelirken Hindistan'da devlet destekli petrol rafinerisi "HMEL" Konsorsiyumu, ABD'nin gümrük vergileri sonrası Rus petrolü satın almayı durdurduğunu açıklamıştı.