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Hindistan 76. Cumhuriyet Bayramı'nı Ankara'da Kutladı

Hindistan 76. Cumhuriyet Bayramı'nı Ankara'da Kutladı
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Hindistan'ın 76. Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Ankara'da düzenlenen resepsiyona, büyükelçi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı katıldı. İkili ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliği potansiyeli vurgulandı.

Hindistan'ın 76'ncı Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenledi.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından, Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Muktesh Pardeshi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Program, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Ekinci, Hindistan'ın 76'ncı Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Türkiye ve Hindistan'ın güçlü tarihi bağlara sahip iki ülke olduğunu aktardı.

İki ülke halkı arasında yıllar süren temasın, benzer kelimelerin ortaya çıkmasına yol açtığını belirten Ekinci, Türkiye ve Hindistan arasındaki tarihi bağların önemine dikkati çekti.

Ekinci, Hindistan'ın Türkiye'nin zor zamanlarında yanında olduğuna işaret ederek, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hindistan'ın Türkiye'ye olan desteğini hatırlattı.

İki ülkenin de birçok alanda ilişkilerini ilerletmek, barışı ve refahı teşvik etmek amacıyla uluslararası alanda iyi bir konumda bulunduğunu dile getiren Ekinci, "Bu anlayışı geliştirmeye ve ikili ilişkilerimizin tüm yönlerini geliştirmek için adımlar atmaya kararlıyız." dedi.

Ekinci, iki ülke halkının yararına birçok alanda potansiyel olduğunu dile getirerek, altyapı geliştirme, turizm, sivil havacılık, uzay araştırmaları, sağlık gibi çeşitli alanlarda işbirliği için harekete geçilebileceğini aktardı.

"İkili ticaret hacmi yaklaşık 10 milyar dolara ulaştı"

Büyükelçi Pardeshi, ülkesinde 1947'de bağımsızlığın kazanılmasının ardından, 1950'de yeni bir anayasa kabul edildiğini ve Cumhuriyet ilan edildiğini belirterek, "Bugün farklı dinlere, dillere ve kültürlere ev sahipliği yaparken özündeki birliği koruyan, 1,4 milyar vatandaşının oluşturduğu dünyanın en büyük, en dinamik ve başarılı demokrasisi olarak ilerleyen bir ulus olarak ortak başarılarımızı kutluyoruz." ifadesi kullanıldı.

Pardeshi, ülkesinin dünyanın beşinci büyük ekonomisi olduğunu aktararak, aynı zamanda dünyaya dost, uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi ve küresel sorunların çözümünde güvenilir bir ortak olmayı hedeflediğini kaydetti.

Türkiye'nin bölgesel ve küresel meselelerdeki rolünün arttığına dikkati çeken Pardeshi, ülkesinin de Türkiye ile ilişkilerinin yıllar içerisinde geliştiğini söyledi.

İkili ticaret hacminin son yıllarda büyüdüğünü ve daha da ileriye taşınması konusunda istekli olunduğunu vurgulayan Pardeshi, "İkili ticaret hacmi yaklaşık 10 milyar dolara ulaştı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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