Hindistan, 3 vatandaşının öldürüldüğü Myanmar'ın Chin eyaletine sınır kapılarını kapattı

Hindistan, Myanmar'ın Chin eyaletinde üç vatandaşının öldürülmesinin ardından bu eyalete sınır kapılarını kapattı.

Hindistan, Myanmar'ın Chin eyaletinde üç vatandaşının öldürülmesinin ardından bu eyalete sınır kapılarını kapattı.

Washington merkezli Radio Free Asia'nın (RFA) Myanmar Servisine konuşan Chin eyaletine bağlı Matupi kasabasında yaşayan bir kişi, Myanmar ordusunun hava saldırısında üç Hint vatandaşının öldürülmesinin ardından Mizoram ve Manipur eyaletlerinin bu eyalete 4 sınır kapısını kapattığını söyledi.

Güvenlik kaygılarıyla ismini paylaşmayan Myanmarlı, kapatılan kapılar nedeniyle gıdaya ulaşım, tedavi imkanı ve (Hint tarafına) sığınma imkanlarının kesildiğini belirtti.

Yerel kaynaklara göre, hava saldırısının ardından binlerce Myanmarlı, sınırdaki Hindistan'ın Mizoram eyaletine sığındı.

Hint yetkililerin 23 kişiyi gözaltına aldığı iddiası

Öte yandan Manipur eyaletinde, Hint yetkililerin Myanmar'dan kaçarak eyalete sığınanlar üzerindeki baskıyı artırdığı ve 6'sı çocuk, 11'i kadın olmak üzere 23 kişiyi gözaltına aldığı iddia edildi.

Bölge sakinleri, gözaltına alınan Myanmarlıların "geçici barınma merkezlerine" götürüldüğünü öne sürdü.

Myanmar'da ordunun 10 Nisan'da Chin eyaletinde "isyancılara" yönelik operasyonlarında Falam kasabasındaki bir okulun yakınına yapılan hava saldırısında 3'ü Hint vatandaşı 9 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.

Sivil toplum örgütlerine göre, Myanmar'ın Chin eyaletindeki çatışmalar nedeniyle şimdiye kadar yaklaşık 50 bin kişi Hindistan'ın Mizoram ve Manipur eyaletlerine sığındı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alındı, 10 binin üzerinde kişi halen içeride tutuluyor.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi yaşamını yitirdi ve 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.