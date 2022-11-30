Hindistan 3 Aydır Uygulanan Pirinç İhracatı Yasağını Kaldırdı

YENİ DELHİ, 30 Kasım (Xinhua) -- Hindistan Dış Ticaret Genel Müdürlüğü'nün (DGFT) Salı günü geç saatlerde yayınladığı resmi açıklamaya göre, hükümet kırılmış pirincin de aralarında olduğu basmati olmayan organik pirinç ihracatına yaklaşık üç ay önce uygulamaya başladığı yasağı kaldırdı.

YENİ DELHİ, 30 Kasım (Xinhua) -- Hindistan Dış Ticaret Genel Müdürlüğü'nün (DGFT) Salı günü geç saatlerde yayınladığı resmi açıklamaya göre, hükümet kırılmış pirincin de aralarında olduğu basmati olmayan organik pirinç ihracatına yaklaşık üç ay önce uygulamaya başladığı yasağı kaldırdı.

Federal Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'na bağlı DGFT, temel olarak düzenleme yoluyla dış ticaretin düzenlenmesi ve teşvik edilmesiyle ilgileniyor.

Pirinç ihracatı yasağı, kış mevsiminde daha düşük verime dair endişelerin artmasının ardından pirinç kıtlığı korkusuyla yeterli yurtiçi arzı sağlamak için getirilmişti.

Federal hükümet o dönemde yerel arzı artırmak için yarı haşlanmış pirinç haricinde basmati olmayan çeşitlere de yüzde 20'lik bir ihracat vergisi koymuştu.

Yasağın kaldırılması, olası pirinç kıtlığı korkusunun sonra ermesinin ardından geldi.

Eylül ayı başlarında uygulamaya konulan yasak, pirinç ekimi yapılan toplam ekili alanın bir önceki seneye kıyasla daha az olabileceğini değerlendirmesi nedeniyle federal hükümet açısından önem kazanmıştı. Federal hükümet bunun hem mahsul beklentileri hem de fiyat artışı üzerinde etkisi olabileceğini düşünüyordu.

Hindistan'da kış mahsulü mevsimi Haziran-Temmuz aylarında başlıyor ve mahsuller Ekim-Kasım aylarında hasat ediliyor.