Hindistan, 2026'yı ASEAN-Hindistan Denizde İşbirliği Yılı İlan Etti

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile deniz güvenliği, mavi ekonomi gibi konularda işbirliğinin arttığını belirterek, 2026'yı "ASEAN- Hindistan Denizde İşbirliği Yılı" ilan ettiklerini açıkladı.

Bernama ajansının haberine göre, Modi, video konferansla katıldığı, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 47. ASEAN Zirvesi kapsamındaki ASEAN- Hindistan Zirvesi'nde konuştu.

Modi, ASEAN ve Hindistan'ın deniz güvenliği, afetle mücadele ve mavi ekonomi gibi alanlarda yakından çalıştığını vurgulayarak, ülkesinin dijital kapsayıcılık ve gıda güvenliği ile dayanıklı tedarik zincirlerini sağlamak gibi konuları desteklediklerini kaydetti.

Hindistan'ın "her türlü felakette ASEAN'ın yanında olduğunu" söyleyen Modi, "İnsani yardım ve afet yardımı, deniz güvenliği ve mavi ekonomi gibi alanlarda işbirliğimiz hızla artıyor. Bu nedenle 2026'yı, ASEAN- Hindistan Denizde İşbirliği Yılı ilan ediyoruz." dedi.

Modi, ASEAN ile eğitim, turizm, bilim ve teknoloji, sağlık, yeşil enerji ve siber güvenlik gibi alanları geliştirme gibi konularda da işbirliği yürüttüklerini, bölgesel bağların güçlendirilmesi, barış ve istikrarın desteklenmesi için çalışmaları sürdüreceklerini aktardı.

ASEAN

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 1967'de kurulan, Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya ve Brunei'yi bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisini amaçlıyor.

3 trilyon dolardan fazla Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) sahip 650 milyondan fazla nüfusu barındıran ASEAN, bölgesel ekonomik ve güvenlik işbirliğini hedefliyor.