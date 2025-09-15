Haberler

Hind Receb Vakfı, Yunanistan'daki İsrailli Asker Hakkında Soruşturma Talep Etti

Hind Receb Vakfı, Atina'da Filistinlilerle tartışan İsrailli askerin kimliğini belirleyerek, Yunan makamlarından soruşturma açılmasını istedi. Açıklamada, askerin Gazze'deki savaş suçlarına katılan bir birimde görevli olduğu ve olayın uluslararası hukuk açısından araştırılması gerektiği vurgulandı.

Hind Receb Vakfı (HRF) Yunanistan'ın başkenti Atina'da Filistinlilerle tartışan İsrailli kişinin İsrail Ordusu'nda görevli bir asker olduğunu tespit ederek Yunan makamlara, bu kişi hakkında soruşturma açma çağrısında bulundu.

HRF'den yapılan açıklamada, Sintagma Meydanı'nda hafta sonu Filistinli protestocularla tartışan İsraillinin kimliğinin belirlendiği aktarıldı.

Söz konusu İsrailli askerin Gazze'deki savaş suçlarına katılan bir birimde görevli olduğunu belirtilen açıklamada, "Kendisinin hem Atina'daki saldırıda hem de Golani Tugayı tarafından işlenen potansiyel savaş suçlarındaki rolünün araştırılması çağrısıyla HRF bugün Yunan yetkililere resmi bir yazı gönderiyor." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, HRF yöneticilerinden Dyab Abou Jahjah'ın "Yunan yetkilileri, David Hadar'ın savaş suçlarına potansiyel katılımını araştırarak uluslararası hukuk karşısındaki sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yunanistan Emniyet Teşkilatından yapılan açıklamada, cumartesi akşamı Sintagma Meydanı'nda, 2'si İsrailli, 3'ü Filistinli 5 kişi arasında tartışma çıktığı belirtilerek olaya tüm karışanların gözaltına alındığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
