Himaçal Pradeş'te Heyelan: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

The Indian Express gazetesinin haberine göre, eyalette etkili olan şiddetli yağışlar Mandi bölgesinde toprak kaymasına yol açtı.

Heyelanda 2 evin toprak altında kalması sonucunda 6 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerin 5'inin toprak altında kalan evlerde ikamet ettiğini, 1 kişinin ise afet sırasında yoldan geçtiğini aktardı.

Kurtarma çalışmalarının şiddetli yağmur ve ıslak zemin nedeniyle zorlaştığını belirten yetkililer, "Öncelik kayıp kişilerin yerlerini tespit etmek ve daha fazla can kaybı olmamasını sağlamaktır." dedi.

Hindistan Meteoroloji Departmanı da 16-18 saat içerisinde yağmurların daha da şiddetlenebileceği uyarısında bulundu.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

Pakistan genelinde 26 Haziran'dan bu yana meydana gelen sellerde 800'den fazla kişi, Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde ise haziran başından beri yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti.