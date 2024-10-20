Hilvan'da Pamuk Yüklü Tırda Yangın Çıktı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, pamuk yüklü bir tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince başarıyla söndürüldü. Yangına, olay yerine sevk edilen itfaiye ve güvenlik güçleri müdahale etti.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde pamuk yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şanlıurfa-Hilvan kara yolunda pamuk yüklü bir tırda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince 4 araç ve 12 personelle müdahale edilen yangın, söndürüldü.