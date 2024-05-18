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Hilvan'da Otomobil Devrildi: 5 Kişi Yaralandı

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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Hilvan-Siverek kara yolunun 10. kilometresinde, 63 AOB 878 plakalı otomobil devrildi.

Kazada, A.G. (15), S.G. (11), A.G. (13), M.U. (27) ve G.A. (29) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek ve Hilvan devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa trafik Hilvan Trafik Kazaları Güncel Haberler

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