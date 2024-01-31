Hilvan'da 9 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde farklı suçlardan aranan 9 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede huzur ve güven ortamının devamlılığı, suç ve suç unsurlarının tespiti, aranan şahısların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 102 personelin katılımıyla 5 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.