Hilmi Böcek, Kastamonu'da Satranç Eğitimi ile Geleceğe Yatırım Yapıyor

Hilmi Böcek, Kastamonu'da Satranç Eğitimi ile Geleceğe Yatırım Yapıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da 20 yıldır satranç eğitimi veren müdür yardımcısı Hilmi Böcek, çocukların satranç öğrenimini sağlamak için çeşitli kurslar ve turnuvalar düzenliyor. Hedefi, satrancın çocukların akademik başarılarını artırmak ve zeka gelişimlerine katkı sağlamak.

Kastamonu'da satranç il temsilciliği görevini de yürüten kentteki bir okulun müdür yardımcısı Hilmi Böcek, 20 yıldır çocukların satranç öğrenmesi için çaba gösteriyor.

Devrekani ilçesi Halime Celal Budak İlkokulunda sınıf öğretmenliği yapan Böcek, 2005 yılında taşımalı eğitimle gelen çocukların öğle aralarında vakitlerini boş geçirmemesi amacıyla satranç oynamayı öğrenip çocuklara öğretmeye başladı.

Okulda pek çok öğrencinin satranç öğrenmesini sağlayan Böcek, 2014 yılında satranç il temsilciliği görevini üstlendi.

Bugüne kadar yüzlerce kurs açıp turnuvalar düzenleyen, çocukların satranç öğrenmesine olanak sağlayan Böcek, 2016 yılında müdür yardımcısı olarak il merkezine atandı.

Behiye Barut Anaokulunda müdür yardımcılığı görevini sürdüren Hilmi Böcek, AA muhabirine, satrancın sınıf içinde yapılabilecek bir etkinlik olduğunu ve çocukların gelişimine katkı sağlayabileceği düşüncesiyle bu alanda çalışma yaptığını belirtti.

Başlarda kendisinin de satrançla ilgili pek bilgisi olmadığını anlatan Böcek, "Çocuklara faydalı olmak için önce kendim satrancı öğrendim. Daha sonra kurslara giderek antrenörlük, hakemlik belgesi aldım. Ulusal hakemim. Çocuklarımıza faydalı oldukça mutlu olmaya başladım. Bunu gönüllü olarak yapmaya devam edeceğim. Hayatımın büyük bölümünü satranca adadım. Boş kaldığımız zamanlarda nasıl etkinlikler yapalım da çocuklarımıza faydalı olalım diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Satranç oynayan çocuklarımız akademik olarak da başarılı oluyor"

Böcek, Kastamonu'da okullarda satranç dersleri verdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde satranç kurslarımız, hafta sonları satranç turnuvaları devam ediyor. İl merkezi ve ilçelerden sporcular geliyor. 2005 yılından beri binin üzerinde sporcu yetiştirdim. Yetiştirdiğimiz çocukların birçoğu fen lisesinde öğrenci oldu, daha sonra doktor, mühendis oldular. Biliyoruz ki satranç, çocukların gelişiminde, beynimizin gelişmesinde önemli bir spor. Satranç oynayan çocuklarımız akademik olarak da başarılı oluyor. Çocuklarımız başarılı olduğunda biz de mutlu oluyoruz."

Öğrenci velisi Zafer Saymaz ise 2 çocuğunun satranç kursuna gittiğini aktararak, "Hilmi hocamın önemli günlerde, belirli tarihlerde yaptığı turnuvalarla çocukların satranca katılımı arttı. Bu da çocukların başarısını etkilemeye başladı. Hilmi hocam yaptığı turnuvalarla satrancı Kastamonu'ya sevdirdi." dedi.

Ortaokul öğrencisi Hazar Efe Cabbar da Devrekani'den turnuvalara katılmak için geldiğini belirterek, "Yaşadığım ilçede çok fazla turnuva olmuyor. İl merkezine her zaman gelmeye çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor

Herkes jübilesini beklerken dünyanın en büyük takımına imzayı atıyor
CHP'li Hakan Bahçetepe tutuklandı, Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçebilir

Başkan tutuklandı, ilçenin yönetimi rakip partiye geçiyor
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu

Ünlü fenomen otel havuzunda ölü bulundu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı

Mehmet Ali Erbil'den canlı yayında vasiyet açıklaması
Bestemsu Özdemir'den ihanet itirafı! Onları otelde bastım

Çok Konuşulacak ihanet itirafı: Otelde ortak arkadaşımızla bastım
İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da

Şehri sel götürürken belediye başkanı yurt dışında ortaya çıktı
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
Anlaşma tamam! Modric'in yeni takımı belli oldu

Anlaşma tamam! İşte Modric'in yeni takımı
Polis aracından kaçmak istedi, sonu korkunç bitti

Polis aracından kaçmak istedi, sonu korkunç bitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.