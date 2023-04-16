Hilal Kaplan'la evlenen Tevfik Emre Sarı hakkındaki iddialara tek tek yanıt verdi

Meslektaşı Hilal Kaplan ile sessiz sedasız evlenen gazeteci Tevfik Emre Sarı, hakkındaki iddialara yanıt verdi. Evliyken Hilal Kaplan'la görüştüğü öne sürülen Sarı, "Geçmiş evliliğim süresince Hilâl Hanım ile hiçbir duygusal bağım olmamıştır." dedi. Sarı, FETÖ iddiaları için de, "Hayatım boyunca FETÖ ile iltisaklı hiçbir dava dosyasında adı geçmemiş, yargılanmamış, gözaltına alınmamış hatta ifade bile vermemiş birisiyim." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında akademisyen Süheyb Öğüt ile tek celsede boşanan gazeteci Hilal Kaplan, meslektaşı Tevfik Emre Sarı ile dünyaevine girdi. Sürpriz evliliğin ardından iddialar da peş peşe geldi. Eski eşi Tevfik Emre Sarı'nın evli olduğu süreçte Hilal Kaplan ile görüştüğünü öne sürdü. Ayrıca Sarı hakkındaki FETÖ soruşturması iddiaları da kamuoyunun gündemine oturdu.

EŞİNİN PAYLAŞIMINI ALINTILADI

Eşi Hilal Kaplan'ın, "Mahremimizi sosyal medyadan paylaşmak zorunda değiliz. Deprem gündeminden ötürü evimizde aile ve arkadaşlarımızın huzurunda evlendik. Eşim Emre Efser hakkında geçmiş veya bugün hiçbir FETÖ soruşturması yoktur. Diğer iddiaların da hepsi iftiradır. Hukuki zeminde tüm haklarımızı arayacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." paylaşımını alıntılayan Sarı, Twitter hesabından uzun açıklama yaptı.

"MAHREMİMİ KİMSENİN AYAKLARI ALTINA SERMEM"

"İftira kampanyasına cevabımdır" başlıklı paylaşımında Sarı şunları söyledi: "Geçmiş ile ilgili söyleyebileceğim çok şey var ama mahremimi kimsenin ayakları altına sermem. Her şeyden önce bir çocuğum var ve onun istikbâlini düşünmek zorundayım.

"GEÇMİŞ EVLİLİĞİM SÜRESİNCE HİLAL HANIM İLE DUYGUSAL BAĞIM OLMADI"

Boşanan ve sonradan evlenen ilk insanlar değiliz ama evlendiği için linç edilen ilk insanlar olabiliriz. Buradaki amacın konuyu siyasi zemine çekmek olduğunun farkındayım. Geçmiş evliliğim süresince Hilâl Hanım ile hiçbir duygusal bağım olmamıştır. Bu iftirayı dillendirenler hakkında hukuki süreç başlatılmıştır.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI"

"Yakın arkadaşım" olduğu iddia edilen şahıs ile hayatımda bir kez aynı ortamda bulundum. Kalabalık bir davetteki fotoğraf karesini kırpıp üzerine iftira senaryoları yazanlar hakkında hukuki süreç başlatılmış ve devam etmektedir.

"FETÖ İLTİSAKLI HİÇBİR DAVA DOSYASINDA ADIM YOK"

Hayatım boyunca FETÖ ile iltisaklı hiçbir dava dosyasında adı geçmemiş, yargılanmamış, gözaltına alınmamış hatta ifade bile vermemiş birisiyim. Mahlas bir soyad kullandığım için iftira senaryoları yazanlar hakkında da hukuki süreç başlatılmış ve devam etmektedir.

"RENKLİLERDEN AHLAK DERSİ ALACAK DEĞİLİM"

Kaset ile genel başkan değiştiren ve teşkilatlarında taciz-tecavüzü rutin haline getiren CHP'nin trollerinden, katalogdan kendisine ve çevresine eş peşkeşleyen FETÖ'cülerden, küçücük kızları Kandil'deki örgüt liderlerinin haremine gönderen PKK'lılardan, sapkınlığını siyaset diye sunan renklilerden ahlak dersi alacak değilim.

"HAKKIMIZI ARAMAKTA KARARLIYIZ"

Bugünden sonra da mahremim ile ilgili hiçbir konuyu kamuoyu ile paylaşmama gerek kalmayacağını umuyorum. Süreç ile ilgili titiz bir hukuki çalışma devam ediyor, edecek. Yasalar çerçevesinde hakkımızı aramakta kararlıyız.