Hilal İnsani Yardım Derneği Gazze'de İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzatıyor

Güncelleme:
Hilal İnsani Yardım Derneği, Gazze'de gerçekleştirdiği yardım çalışmaları kapsamında 160 bin kişiye sıcak yemek, 50 bin kişiye ekmek, 500 bebeğe mama ve 50 bin litre temiz su ulaştırdı.

Hilal İnsani Yardım Derneği, Gazze'de yürüttüğü yardım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek, ekmek, su ve bebek maması ulaştırmaya devam ediyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hilal İnsani Yardım Derneği, Gazze'deki acil ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla kapsamlı bir dağıtım operasyonu gerçekleştirdi.

Yürüttüğü çalışmalarla on binlerce kişinin temel gıda ve su ihtiyacını karşılayan dernek, bu kapsamda kurulan mobil aşevleri aracılığıyla 160 bin kişilik sıcak yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Bölgedeki fırınlarla koordineli olarak 50 bin kişiye günlük ekmek temin eden dernek, 500 bebeğe mama yardımında bulundu.

Ayrıca dernek, bölgedeki halka 50 bin litre temiz su sağladı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
