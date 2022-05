Hilal Bingöl'ün adı Odunpazarı'nın yeni kreşinde yaşayacak

Başkan Kurt, Gökmeydan Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi'ne ait ek hizmet binasının bir bölümünü tam zamanlı kreş yaptı. Aynı zamanda Odunpazarı Belediyesi'nin 12'nci kreşi olan bu kreşe, geçtiğimiz Ekim ayında Çetin Bingöl ile imzalanan protokol ile Hilal Bingöl Gündüz Bakımevi ve Kreşi adı verildi. İçinde oyunevinin de bulunduğu Hilal Bingöl Gündüz Bakımevi ve Kreşinin açılışı, törenle gerçekleşti. Açılış törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Hilal Bingöl'ün annesi Nilgün Bingöl, Babası Çetin Bingöl, CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, iş insanı Ali Eldem, Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca, Hilal Bingöl'ün arkadaşları ile çok sayıda Eskişehirli katıldı. Açılış töreninde zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı.

"TOPLUMUN HER KESİMİ ÇOCUKLARIMIZI KORUYUP, KOLLAMAKLA YÜKÜMLÜ"

Hilal Bingöl'ün adının yaşatılacağı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin açılış töreninde konuşan anne Nilgün Bingöl, kızları Hilal'i 5 yıl önce kaybettiklerini söyledi. "Sevdiklerimizi ve yitirdiklerimizi yad ederken kelimeler kifayetsiz kalıyor" diyen anne Bingöl, bugünkü gibi güzel buluşmaların bu günlere farklı anlamlar kattığını ifade etti. Hilal Bingöl Gündüz Bakımevi ve Kreşinin kendileri için çok önemsedikleri iki anlam taşıdığını vurgulayan Bingöl, "Birincisi böylesi bir yerde evladımızın adını yaşatmak, ama sadece bu değil, çünkü Hilal çocukları çok severdi. Ben inanıyorum ki burada yüzlerce belki de binlerce çocuğu olacak. Gerçekten o kocaman sıcak yüreği ile onları sarıp sarmalayacağını; koruyup kollayacağına inanıyorum. İkincisi ise, ben Halil Cibran'ın 'Çocuklarımız bize emanettir' sözünü çok seviyorum. Bu emanetin sadece ebeveynlerle kalmadığına inanıyoruz. Toplumun her kesiminin çocuklarımızı koruyup, kollamakla yükümlü olduğuna inanıyoruz. Bu oluşumda ufak da olsa bir katkıda bulunmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Buradan Atatürk sevgisi olan, çağdaş, farkındalığı olan; insanı, doğayı, hayvanı seven, çevreye saygılı bireylerin

yetişmesini diliyorum. Bu bağlamda bize her mahalleye kreş projesinde yer verdiğiniz için, bu güzel yeri bize tahsis ettiğiniz için Kazım Kurt'un Başkanlığında Odunpazarı Belediyesine, Odunpazarı halkına, bizi bu proje ile tanıştıran Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru'ya, yapımının her aşamasında bize her türlü desteği veren sevgili dostumuz Ali Eldem ve ailesine; bu 5 yıllık süreçte bizi yalnız bırakmayan evladımızın arkadaşlarına, bugün yanımızda olan sizlere teşekkür ederim. Bu kreşin başarılı olacağına inanıyorum, devamının da geleceğine inanıyorum. Hayırlı olsun" dedi.

BAŞKAN KURT: "HER MAHALLEDE BİR KREŞ İHTİYACI VAR"

Açılışı yapılan Hilal Bingöl Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin 'her mahalleye bir kreş' sözünün bir parçası olduğunu kaydeden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 'her mahalleye bir kreş' projesine verdikleri katkı nedeniyle Bingöl ailesine teşekkür etti. "Acılarını paylaşıyorum. Bu acıyı dindirmek ve Hilal Kızımızı geri getirmek mümkün değil, ama sabredeceğiz. Burada yüzler, binlerce Hilal'i yetiştireceğiz. Şu anda bu oluşumda Odunpazarı Kent Konseyinin ve Sayın Ali Eldem'in çok büyük katkısı var, onlara teşekkür ediyorum" diyen Başkan Kurt, her mahallede bir kreş ihtiyacının olduğunu vurguladı.Başkan Kurt konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Bunu devlet yapamıyorsa biz, elimizi taşın altına koyup gerçekleştirmeye çalışacağız. Bizim de gücümüz yetmez, sizlerin katkısını bekliyoruz. Eskişehir'de sosyal sorumluluk anlamında kendine bir görev yükleyen herkesin bu projeye katkı sunması gerekir. Toplumsal anlamda hepimizin sorumluluğu, görevi var. Bunu da gerçekleştirmenin bir yoludur bu. Şuanda Odunpazarı Belediyesi'nin bu yıl içinde açılışını yapacağı 4 yeni kreşimiz daha var. Bu bağışçılarımıza da ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zamanı geldikçe, onların da açılışını yapacağız. Gökmeydan Mahallesinde bu kreşe çok ihtiyaç olduğunu gördük, açılışı yapmadan şu anda 35 çocuk kayıt yaptırdı. En kısa zamanda bu kreşi aktif hale getirmek görevimiz. Hilal kızımız, yattığı yerde dinlensin. Bütün Eskişehir'in sizin acınızı paylaşmasını dilerim."

KREŞ ÇOCUKLARINDAN AÇILIŞA ÖZEL GÖSTERİ

Açılış konuşmasının ardından Başkan Kurt, Hilal Bingöl'ün anne ve babasına teşekkür plaketi takdim etti. Açılış töreninde Hilal Bingöl Gündüz Bakımevi ve Kreşi öğrencileri şiirler okuyarak, dans gösterileri yaptı. Çocukların gösterilerinin ardından da Başkan Kurt, anne Nilgün Bingöl,baba Çetin Bingöl ile birlikte diğer katılımcılar, kurdele keserek kreşin açılışını yaptı. Açılışın ardından Başkan Kurt, baba ve anne Bingöl ile birlikte Hilal Bingöl Gündüz Bakımevi ve Kreşini gezdi.

