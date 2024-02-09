Deprem Yardım Paralarının Harcanması İçin Neden Yerel Seçimler Beklendi?

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, 6 Şubat depremlerinin ardından toplanan yardım paralarıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "Yeniden İmar ve Gelişme Raporu'na göre AFAD'ın bağış hesabında bir yılda 128.9 milyar TL toplandı. Buna karşın bu paranın 79.3 milyar TL'si harcandı. Depremzede vatandaşlarımız çadır ve konteyner kentlerde elektrik kesintileriyle, su baskınlarıyla uğraşırken bu paranın harcanması için neden yerel seçimler beklenmiştir" diye sordu.

CHP Isparta Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Hikmet Yalım Halıcı, 6 Şubat depremlerinin ardından "Türkiye Tek Yürek Kampanyası" ile toplanan yardım paralarının akıbetini TBMM gündemine getirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Halıcı, Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden bir yıl geçmesine karşın bölgede başta barınma ve altyapı olmak üzere birçok sorun giderilemediğini, Cumhurbaşkanlığı'nın 'Yeniden İmar ve Gelişme Raporu'na göre AFAD'ın bağış hesabında bir yılda 128.9 milyar TL toplandığını kaydetti. Halıcı, "Buna karşın bu paranın 79.3 milyar TL'si harcandı. Depremzede vatandaşlarımız çadır ve konteyner kentlerde elektrik kesintileriyle, su baskınlarıyla uğraşırken bu paranın harcanması için neden yerel seçimler beklenmiştir" diye sordu.

Deprem ek vergilerinden de milyarlarca gelir elde edildiğini, "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında toplanan paraların AFAD'a aktarıldığını, ancak büyük depremin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen bağışların önemli bir kısmının acil ihtiyaçlara rağmen harcanmadığını ve yerel seçimlerin beklendiğini belirten Halıcı, şunları kaydetti:

"'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında toplanan paranın AFAD'a aktarıldığı söyleniyor. Buraya bağış yapacağını vadeden birçok şirket, firma ve kişi halen bu parayı yatırmadı. Buna rağmen vatandaşlar dişinden tırnağından arttırarak, elindeki son birikimi göndererek AFAD'a ve kampanyalara bağışta bulunmaya devam etti. Depremzede vatandaşlarımız konteyner ve çadır kentlerde elektrik kesintileri, su baskınları ve soğukla mücadele ederken vatandaşların bağışları kullanılmadı. Bir yıl boyunca depremzedeler soğukta, çamurda, karda, sıcakta mağdur edildi. Yerel seçimler gelince de zaten vatandaşın bağışladığı bu paralar iktidarın propaganda malzemesi oldu. Maraş depreminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hane başına 10 bin TL destek ödemesinin devlet bütçesinden değil, AFAD'a vatandaşların yaptığı bağışlardan karşılandığı ortaya çıktı."

Yaşananların büyük bir skandal olduğunu belirten Halıcı "Konu hakkında yargı süreci de başlatılmalı. Vatandaşların deprem bağışlarının hangi hesaplarda tutulduğu, kimler aracılığıyla bunların kullanıldığı ortaya çıkarılmalı. Şu an anlaşılıyor ki vatandaşımızın evinden, dişinden, birikiminden, hatta cebindeki son parayı verdiği bağışları iktidar kendi reklamı kullanmış. Bu bütçeyle yerel seçimler için propaganda yapıyormuş. Ne depremzede ne vatandaş bunların umurunda. Bu büyük çürüme içinde yandaşları şov yapıp vadettikleri bağışları yatırmadı, kamu bankaları bağışlarda bulunu ancak o zaten halkın parası. Halkımız buna rağmen gene destek oldu ama iktidar bunu en kötü en beceriksiz şekilde kullandı. Deprem bağışları AKP'nin seçim harcaması oldu" ifadesini kullandı.

Hikmet Yalım Halıcı, Bakan Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

"Türkiye Tek Yürek kampanyasında vadedilen paraların ne kadarı toplanmıştır? Bu para şu anda hangi hesapta ve fonda tutulmaktadır?

Kampanyaya bağışta bulunacağını beyan etmiş şirket, holding, firma, kurum ve şahıslardan kaçı vadettiği yardım parasını yatırmamıştır? Bunlar kamuoyuna neden açıklanmamaktadır? Bağış yapacağını vadeden ancak parayı yatırmak için tam bir yıl bekleyen bu şirket, kurum ve kişiler kimlerdir?

Kampanyaya bağış yapan ancak vadettiği parayı bağışlamayan holding, firma ve şirketler hangileridir? Bunların son 5 yılda aldığı kamu ihaleleri nelerdir? Bu ihalelerin bedelleri ve ihale şekilleri nasıl gerçekleştirilmiştir?

Bu paranın ne kadarı AFAD'a aktarılmıştır? Bu para hangi tarihlerde kimler tarafından ne şekillerde kullanılmıştır? Bunun ayrıntılı raporları neden yayınlanmamaktadır? Depremzede vatandaşlarımız çadır ve konteyner kentlerde elektrik kesintileriyle, su baskınlarıyla uğraşırken bu paranın harcanması için neden yerel seçimler beklenmiştir?"