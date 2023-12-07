CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin’in, Ankara'daki Tahsin Banguoğlu Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Erkek Öğrenci Yurdu'nda bulunan idari binada kendisine özel oda yaptırdığı iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Yalıcı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, "Üniversite öğrencileri barınma sorunu yaşarken, 8 kişilik hapishane gibi yurt odalarında kalmak zorundayken ve asansör ihmalleri yüzünden yurtlarda can verirken bakanlığın bir genel müdürünün yurt odalarını yıkarak kendisine özel oda yaptırmasını doğru buluyor musunuz" diye sordu.

Hikmet Yalım Halıcı'dan Bakan Bak'a: 'Öğrenciler Hapishane Gibi Yurt Odalarında Kalmak Zorundayken Bakanlığın Bir Genel Müdürünün Kendisine Özel Oda...

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin'in, Ankara'daki Tahsin Banguoğlu Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Erkek Öğrenci Yurdu'nda bulunan idari binada kendisine özel oda yaptırdığı iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Yalıcı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, "Üniversite öğrencileri barınma sorunu yaşarken, 8 kişilik hapishane gibi yurt odalarında kalmak zorundayken ve asansör ihmalleri yüzünden yurtlarda can verirken bakanlığın bir genel müdürünün yurt odalarını yıkarak kendisine özel oda yaptırmasını doğru buluyor musunuz" diye sordu.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, ANKA Haber Ajansı'nın, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin'in, Ankara'daki Tahsin Banguoğlu KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nun yerleşkesi içinde bulunan idari binada; "kendisine özel oda yaptırdığı" iddiasına ilişkin haberini TBMM gündemine taşıdı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi sunan Yalıcı'nın önergesi şöyle:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin'in, Ankara Çankaya ilçesinde bulunan Tahsin Banguoğlu Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Erkek Öğrenci Yurdu'nda bulunan idari binada kendisine özel oda yaptırdığı ifade edilmektedir. Buradaki yurtta, özel odanın iki odanın yıkılarak birleştirildiği ve bu yapılan özel odanın inşa edildiği öğrenilen bilgiler arasında yer almaktadır.

Konuyla ilgili olarak ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı belgeye göre; Süleyman Şahin'in kendisini bir öğrenci odasında kalıyor gibi gösterdiği; böylece günlük 9 liraya, aylık 276 liraya kaldığı belirtilmiştir.

Süleyman Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile 16 Aralık 2022 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda açık bulunan Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'ne atanmış, daha öncesinde Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve sonrasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır."

"ÖZEL BİR ODA YAPTIRDIĞI İDDİALARI DOĞRU MUDUR"

Yalıcı, Bakan Bak'a şu soruları yöneltti:

"-Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin'in yurt odalarını yıkarak kendisine büyük ve özel bir oda yaptırdığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise üniversite öğrencileri barınma sorunu yaşarken, 8 kişilik hapishane gibi yurt odalarında kalmak zorundayken ve asansör ihmalleri yüzünden yurtlarda can verirken bakanlığın bir genel müdürünün yurt odalarını yıkarak kendisine özel oda yaptırmasını doğru buluyor musunuz?

-Öğrenciler ekonomik zorluklar içinde yüksek yurt ve yemek bedeli ödemek zorundayken Genel Müdür Süleyman Şahin'in kendisine özel olarak yaptırdığı bu odaya aylık 276 lira vermesini vicdanınıza nasıl sığdırabiliyorsunuz? Süleyman Şahin'in kaldığı bu yurt odasından çıkarılarak onun yerine yurt bekleyen öğrencilere odayı tahsis etmeyi düşünüyor musunuz? Konuyla ilgili olarak ne yapacaksınız? Görevi kötüye kullanma ile ilgili idari ve hukuki süreç başlatılacak mıdır? Başlatılmayacaksa bunun gerekçesi nedir?

– Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle; başvurmasına rağmen yurt çıkmayan öğrenci sayısı kaçtır? Bu öğrencilerin cinsiyet dağılımı nedir?

– Türkiye'de bakanlığınızın denetimine tabi olan kaç yurt bulunmaktadır? Bu yurtların kaçı bakanlığa ait, kaçı özel yurttur? Bakanlığa ait olan yurt odalarında yatak sayısı kaçtır? Bu yurtların aylık bedeli ne kadardır? Yurtlardaki yemek ücretlerinin son iki yıldaki artış oranı nedir ve yemek bedeli şu anda kaç liradır?"