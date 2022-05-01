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Hikmet Karaman: "Ucuz goller yedik"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 3-2 biten Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ucuz goller yedik" dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 3-2 biten Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ucuz goller yedik" dedi.

Kayserispor, ligin 35. haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Basın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Oyunun ilk devresini 1-0 önde bitirdik. Zaman zaman ilk 45 dakika içerişinde pozisyon bulduk, pozisyon verdik. Ucuz goller yedik. Bireysel hatalarımız oldu. Dolayısıyla oyunun 1-1 bittiği bölümde gerekli değişiklikleri yaptık. Rakibin hamlelerini görüp değişiklikler yaptık ama ona rağmen gol yedik. Maç 3-3 bitebilirdi. Bizim için kupa maçı öncesi önemli maçtı. Bireysel hataları burada görebildik. Önümüzde lig maçı var, ardından kupa maçı var. Kupada finali oynayabilmek istiyoruz. Bu maç bizim açımızdan analizlerde ve değerlendirmelerde önemli oldu" diye konuştu.

(Ali Göç - Eren Kan/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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